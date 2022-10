Das Helmstedter Kreisduell am Sonntag findet nicht statt

Die Vorfreude auf das Kreisduell in der Fußball-Bezirksliga 2 war beim FC Türk Gücü Helmstedt und bei der SV Lauingen Bornum groß. Doch die für Sonntag geplante Partie findet nicht statt, sie wird verlegt. Der Grund dafür ist jedoch nicht die Unbespielbarkeit des Platzes oder eine lange Verletztenliste, sondern ein erfreulicher.

„Unser Spieler Masirullah Omarkhiel heiratet am Sonntag in Hamburg“, berichtet Türk Gücüs Trainer Fatih Özmezarci. „Und aus unserer Mannschaft möchten natürlich einige Spieler dabei sein.“ Deshalb fragten die FC-Verantwortlichen bei Lauingen Bornum wegen einer Spielverlegung an. Beim Tabellenzwölften musste man nicht lange überlegen. „Gerade bei so einem Anlass haben wir kein Pro­blem damit, einer Verlegung zuzustimmen“, erklärt Lauingen Bornums Coach Marcel Schoolmann. „Zumal der Spielplan auch noch nicht so eng getaktet ist.“

Während sich die Helmstedter nach dem Training am Freitagabend komplett auf die Hochzeitsfeierlichkeiten einstimmen konnten, lautet das Motto bei der SV: Kräfte tanken. „Wir hatten uns sehr auf das Spiel gefreut. Aber jetzt nutzen wir das freie Wochenende eben, um unsere Akkus aufzuladen“, sagt Schoolmann.

wit/jse

