Offleben/Büddenstedt feiert zweiten Sieg in Folge

Der ohnehin schon schlanke 8. Spieltag in der 1. Fußball-Kreisklasse schrumpfte noch einmal zusammen, weil die beiden Spiele FC Schunter II – SV Lauingen Bornum II und MTV Sunstedt – FC Türk Gücü Helmstedt II kurzfristig verlegt wurden. Somit fanden am Sonntag nur zwei Partien statt, in denen sich jeweils die Heimmannschaft durchsetzen konnte.

FSV Schöningen III – SpVg Süpplingen 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Riaz (11.), 2:0 Michaelis (60.).

„Wir haben es taktisch sehr clever gemacht und deshalb verdient gewonnen“, befand Schöningens Trainer Sven Krausmann, „Süpplingen hat es nicht geschafft, unser Abwehrbollwerk zu durchbrechen.“ Nach einer Freistoßflanke brachte Kevin Riaz die Hausherren per Kopf in Front. Das zweite Tor leitete Keeper Philipp Nabel, eigentlich Spieler der 1. Herren der FSV, mit einem langen Ball auf Henrik Michaelis ein. „Es hat schon extrem geholfen, jemanden wie Philipp dabei zu haben“, meinte Krausmann. „Er hat einige Schüsse richtig gut gehalten und ein Tor vorbereitet. Besser geht’s nicht.“

Aber auch mit der Leistung seiner übrigen Spieler war Krausmann mehr als zufrieden. „Ich habe nach dem Spiel in die Gesichter der Jungs geschaut. Ich habe sie noch nie so fertig gesehen. Sie haben ihr Herz auf dem Rasen gelassen. Das hatte ich nach unserer schlechten Leistung im Spiel davor und der nicht guten Trainingswoche nicht erwartet. Das war eine 180-Grad-Wende.“

Während die FSV durch den zweiten Saisonsieg auf Rang 7 kletterte, verpasste es die SpVg, einen Aufstiegsplatz einzunehmen.

SG Offleben/Büddenstedt – SG Lapautal 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Fröhlich (6.), 2:0 Germer (64.). Gelb-Rot: Lapautal (90.).

Nach sechs sieglosen Spielen zum Auftakt feierte Offleben/Büddenstedt nun den zweiten Sieg in Folge und machte damit einen großen Sprung in der Tabelle auf den fünften Rang. „Die drei Punkte sind zwar verdient. Aber spielerisch war es eines der schlechteren Spiele“, meinte Florian Achilles, Trainer der Gastgeber. „Es wurde viel gebolzt im Mittelfeld und mit langen Bällen gearbeitet.“ Bereits früh sorgte Tim Fröhlich nach einer Ecke für die Führung der Hausherren (6.). Von Lapautal kam in den ersten 45 Minuten wenig, „bis auf ein paar Distanzschüsse haben wir nichts zugelassen“, so Achilles.

Offleben wurde in Durchgang 2 besser, Hannes Germer erhöhte nach etwas mehr als einer Stunde auf 2:0. „Danach hatten wir noch ein paar Konterchancen, aber die haben wir nicht sauber ausgespielt“, so Achilles.

