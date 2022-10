TSV Danndorf siegt 9:1 im Nachbarschaftsduell

Neben dem Schöninger Derby (siehe gesonderten Text) gab es in der Fußball-Kreisliga am Wochenende ein zweites Nachbarschaftsduell. Spannend wurde es aber auch in diesem nicht – der TSV Danndorf bezwang den FC Nordkreis mit 9:1. Grund zur Freude hatte auch der TuS Essenrode, der im Kellerduell gegen den TSV Barmke seinen ersten Saisonsieg einfuhr.

TSV Danndorf – FC Nordkreis 9:1 (5:1). Tore: 1:0, 2:0 Niermann (10., 32.), 2:1 Kümmel (35.), 3:1 Niermann (38.), 4:1 Fischer (43.), 5:1 Schuh (45.+1), 6:1 Fischer (53./FE), 7:1 Schulz (58.), 8:1 Fischer (87.), 9:1 Kordts (88.).

„Die Jungs dürfen heute ein bisschen feiern, wir werden das Ergebnis allerdings auch nicht überbewerten“, sagte Danndorfs Coach Chris Kunau nach dem klaren Derby-Erfolg am Sonntag. Seine Mannschaft habe „über die gesamten 90 Minuten das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, und sei insbesondere in der ersten Halbzeit sehr effizient im Abschluss gewesen. Der klare Sieg sei absolut verdient gewesen, „trotzdem: Respekt an Nordkreis, weil ich weiß, dass der FC gerade in keiner einfachen Situation steckt“, fügte Kunau an.

Helmstedter SV – SG Sundern 3:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Blank (31., 47.), 3:0 Ambronn (83.),

Der HSV löste die „Hausaufgabe Sundern“ solide, ohne dabei zu glänzen. „Wir waren aus meiner Sicht genau diese drei Tore besser, mehr aber auch nicht“, sagte Helmstedts Trainer Marco Behse, der eine gute erste Viertelstunde seiner Mannschaft sah. „Danach haben wir das Verteidigen vernachlässigt und hatten etwas Glück, nicht in Rückstand geraten zu sein“, monierte Behse. Inmitten dieser Phase traf Lukas Blank zur HSV-Führung. „Dass wir direkt nach der Pause den zweiten Treffer nachgelegt haben, war sehr wichtig. Sundern hat nämlich wirklich gut gearbeitet und gekämpft bis einige Krämpfe bekamen“, zollte der Coach des Tabellenzweiten dem Aufsteiger Respekt.

SG Rottorf/Viktoria Königslutter – TSV Germania Helmstedt 4:2 (3:0). Tore: 1:0, 2:0 Ada (29., 40.), 3:0 Klopschar (44.), 3:1 D. Ludewig (84./FE), 4:1 Schröder (85.), 4:2 Gerhardt (90.+4).

Die SGRVK führt nach diesem Sieg das Mittelfeld der Tabelle an und hat bereits zwölf Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang. Zunächst mussten die Hausherren eine Druckphase des TSV Germania überstehen. „In den ersten zehn Minuten hat Helmstedt richtig gepresst“, erklärte Rottorf/Viktorias Übungsleiter Dustin Thies. Danach war seine Elf aber im Spiel und ließ den Ball gut laufen. „Wir haben unsere Tore klasse herausgespielt, sind mit zwei, drei Kontakten nach vorn und zum Abschluss gekommen“, so Thies. Mit drei Treffern legte die SG bis zur Pause den Grundstein für den fünften Saisonsieg. In Durchgang 2 stellte Thies etwas um, ließ seine Mannschaft auf Konter lauern. Diese habe sie zwar nicht immer gut ausgespielt, Gefahr, dass die Partie noch kippen könnte, habe aber nicht mehr bestanden.

TuS Essenrode – TSV Barmke 5:1 (4:1). Tore: 0:1 R. Schilken (18.), 1:1 Dürkop (20.), 2:1, 3:1 Droste (25., 30.), 4:1 Köllner (38.), 5:1 Wacker (84.).

„Die Last, die uns da von den Schultern gefallen ist, war schon sehr groß“, gestand TuS-Coach Roland Weisheit nach dem ersten Saisonsieg im siebten Spiel. Trotz der für beide Teams kritischen Ausgangslage, „herrschte ein sehr fairer, wertschätzender Umgang miteinander. War ein Spieler bei einer kniffligen Einwurfentscheidung noch am Ball dran, hat er das sofort angezeigt. Das galt für beide Seiten“, merkte Essenrodes Trainer lobend an. Trotz des Ergebnisses sei bei seiner Mannschaft spielerisch auch dieses Mal noch reichlich Luft nach oben gewesen – „das Spiel hätte auch 6:5 ausgehen können“, merkte Weisheit an. „Am Ende zählen für uns aber nur die drei Punkte.“

FC Vatan Spor Königslutter – TSV Grasleben 4:2 (3:2). Tore: 0:1 Kujath (14.), 0:2 Müller (17.), 1:2 Lazaryan (19.), 2:2, 3:2, 4:2 Krusevci (23., 35., 78.).

Der am Sonntag auf 13 Spieler ausgedünnte FC Vatan legte einen Fehlstart hin, „wir haben die ersten knapp 20 Minuten völlig verschlafen“, erklärte Tolga Oguz. Die Gastgeber leisteten sich Ballverluste im Zentrum, „und dann hat es Grasleben gut gespielt", so der Vatan-Akteur zu den beiden Gegentoren. Erst nach dem 0:2-Rückstand wurde der FC wach und steigerte sich auf beiden Seiten des Feldes deutlich. Melkon Lazaryan und Sedat Krusevci wirbelten im Zusammenspiel immer wieder die TSV-Defensive durcheinander, legten sich die Treffer gegenseitig auf und verdienten sich so ein Sonderlob. Am Ende, so Oguz, sei das Ergebnis „absolut verdient gewesen, weil wir nach dem 0:2 in allen Belangen, vor allem aber spielerisch, überlegen waren.“

TB Wendhausen – MTV Frellstedt 3:1 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Murad (4., 67.), 2:1 Miersch (78.), 3:1 Breitsohl (90.+4). Rot: MTV (65.).

Zum dritten Mal in Folge blieb Aufsteiger Wendhausen in einem Heimspiel ungeschlagen und verließ dank des zweiten Saisonsieges zudem die Abstiegsplätze wieder. Nachdem er schon früh getroffen hatte, stellte Yusef Murad mit seinem fünften Saisontreffer zum 2:0 die Weichen auf Sieg. Trotz Überzahl musste Wendhausen aber noch um die drei Punkte bangen, bis Dominik Breitsohl – für ihn war es bereits Treffer Nummer 7 – in der Nachspielzeit zum Endstand traf.

