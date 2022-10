6:1 – der TSV Barmke II feiert seinen ersten Saisonsieg

Während die Partie des STV Holzland in Isenbüttel verlegt wurde, gelang dem TSV Barmke II am Sonntag in der Frauenfußball-Bezirksliga Nord der ersehnte Befreiungsschlag. Mit 6:1 (3:1) fertigte das Team von Trainerin Olivia Sychta den zuvor ungeschlagenen VfR Wilsche-Neubokel ab.

Ihre Mannschaft habe „alles umgesetzt, was wir ihr mitgegeben hatten“, freute sich Sychta und gab ein Beispiel: „Wir haben in den vergangenen Wochen viel an taktischen Dingen gearbeitet, den Mädels Lauf- und Passwege aufgezeigt, damit unser Spiel nicht mehr so statisch ist. Und dieses Mal haben sie viele Wege gemacht, die wehtun.“

Adina Harmel eröffnete in der 10. Minute den Torreigen. Danach gab es eine neue Fassung vom Bolzplatzmodus „drei Ecken, ein Elfer“. Zunächst verwandelte Torhüterin Jana Tauer einen Strafstoß zum 2:0. Zwar gelang den Gästen sofort der Anschlusstreffer. „Wir haben aber einfach so weitergemacht wie davor und uns nicht aus der Ruhe bringen lassen“, lobte Barmkes Trainerin.

Im weiteren Verlauf der Partie schraubte der TSV das Ergebnis um vier weitere Treffer, davon drei nach Standardsituationen, in die Höhe. Sychta: „Der Sieg war jetzt fällig. Wir haben auch in den Spielen davor schon gut gespielt, da aber einfach die Tore nicht gemacht.“ Die sechs Tore im Kreisduell beim STV, das dann aber abgebrochen wurde, hätten bei ihrer Elf wohl den Knoten zum Platzen gebracht.

Tore: 1:0 Harmel (10.), 2:0 Tauer (29./FE), 2:1 Schäfer (30.), 3:1 Langbecker (45.), 4:1 Harmel (53.), 5:1, 6:1 Peierke (70., 76.).

jse

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de