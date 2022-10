Beim Prolog zum Topspiel besteht Stolpergefahr

Bislang sind die FSV Schöningen II und der Helmstedter SV ihren vor der Saison formulierten Ansprüchen nachgekommen: Beide haben ihre ersten acht Spiele in der Fußball-Kreisliga gewonnen. Und beide wollen ihre makellose Bilanz auch an diesem Wochenende wahren, schließlich folgt am nächsten Samstag dann das direkte Duell.

FSV Schöningen II – FC Vatan Spor Königslutter (So., 12 Uhr). Trotz des Traumstarts habe seine Mannschaft noch Luft nach oben, erklärt FSV-Coach Christopher Peine. Auch durch die vielen starken Youngster „gibt es noch über Jahre reichlich Potenzial zu fördern“, wie beispielsweise der Leistungssprung von Gianluca Quast belegt, der mit bereits 16 Treffern die Torjägerliste anführt. So stark sie sich bisher auch präsentiert haben, weiß Peine doch, dass seine Schöninger nicht nachlassen dürfen. „Wenn wir nicht an die Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen, kann das ein ganz schwieriges Spiel werden. Bei Vatan steckt viel Qualität im Kader. Daher werden wir sehr geduldig und ballbesitzorientiert agieren, um Vatan die Lust zu nehmen.“

Helmstedter SV – TSV Grasleben (So., 14 Uhr). Helmstedts Trainer Marco Behse gibt die klare Losung aus: „Wir wollen uns mit einem Sieg dieses absolute Topspiel nächste Woche verdienen.“ Natürlich sei sein Team der Favorit, „aber wir haben uns bei unserem 2:0-Erfolg im Pokal-Viertelfinale der vergangenen Saison sehr schwergetan gegen Grasleben“, erinnert sich der HSV-Coach. Auch beim jüngsten 3:0-Sieg gegen die SG Sundern sei nicht alles perfekt gewesen. „Wir müssen noch konzentrierter sein und auch die 50/50-Bälle unbedingt für uns entscheiden wollen. Kurz: Ich will eine Steigerung sehen“, so Behse.

TSV Germania Helmstedt – TSV Danndorf (So., 14 Uhr). „Die letzten Ergebnisse zeigen, dass auch Danndorf nicht der Gradmesser für uns ist“, sagt Nils Schräder, Trainer des TSV Germania. „Wir sollten nicht vergessen, dass wir in der letzten Saison gerade so den sportlichen Klassenerhalt geschafft haben. Wenn wir also diese Spielzeit zwischen Platz 5 und Platz 8 abschließen, wäre das völlig in Ordnung.“ Die Partie am Sonntag gehöre zu denjenigen, so Schräder, „in denen wir sehr gezielt auf den Gegner schauen und unsere Spielweise etwas mehr an ihm ausrichten.“ Allein aufgrund der individuellen Klasse eines Janik Niermann oder eines Jannik Fischer „werden wir das Spiel etwas defensiver angehen“, kündigt Schräder an.

SG Sundern – SG Rottorf/Viktoria Königslutter (So., 14 Uhr). Nach acht Partien kann Aufsteiger Sundern ein erstes Zwischenfazit ziehen. „Mit den ersten Drei bis Fünf der Liga spielerisch mitzuhalten, ist für uns noch schwer. Dem müssen wir eben mit taktischen Maßnahmen entgegenwirken“, sagt Fabian Döhrmann, der Übungsleiter der SG. Zwar habe sich seine Mannschaft gegen Schöningen II und den HSV (jeweils 0:3) sehr gut verkauft. Beim 0:5 gegen den FC Vatan hingegen „haben wir überhaupt keinen Zugriff gefunden. Da mussten wir erkennen, dass man eben nicht Sechster der Kreisliga werden kann, ohne den entsprechenden Aufwand zu betreiben“, so Döhrmann. Diese Erkenntnis umzusetzen, sei die Grundvoraussetzung dafür, dass für seine Elf gegen Rottorf/Viktoria etwas Zählbares herausspringt.

MTV Frellstedt – SV Esbeck (So., 14 Uhr). Für den MTV ist es der zweite Anlauf, seine Position im Mittelfeld noch komfortabler zu gestalten. Beim 1:3 in Wendhausen vor einer Woche gelang dies nicht.

