Nach der besten Abwehr kommt der beste Angriff nach Barmke

Noch vor einigen Wochen hatte Marcel Kirchhoff, der Trainer der Barmker Regionalliga-Fußballerinnen, die Spiele gegen Topfavorit Hamburger SV und Zweitliga-Absteiger SV Henstedt-Ulzburg als „Bonusspiele“ deklariert. Inzwischen aber hat sich das TSV-Team das nötige Selbstvertrauen erspielt, um mit der Zielsetzung, mindestens einen Punkt in Barmke zu behalten, ins Heimspiel gegen Henstedt (Sonntag, 13 Uhr) zu gehen. Dazu beigetragen hat auch die Auswertung der 1:2-Niederlage gegen den HSV am vergangenen Sonntag.

6:0, 5:0, 6:0 – die Hamburgerinnen hatten in den Partien vor ihrem Auftritt in Barmke keine Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen lassen und gerade mal ein Gegentor in sieben Spielen zugelassen. Auch beim TSV agierte der HSV zunächst druckvoll, passsicher und defensiv stabil – und geriet am Ende doch noch in arge Bedrängnis. „Deshalb waren meine Spielerinnen im Nachgang auch noch etwas geknickt“, sagt Kirchhoff.

Barmke braucht ein gesundes Mittelmaß

Aus Respekt vor der Spielstärke des HSV „sind wir die Partie etwas defensiver angegangen als gewohnt. Die zweite Halbzeit ging dann aber an uns. Deshalb hatten alle danach das Gefühl, dass vielleicht doch ein Punkt drin gewesen wäre, wenn wir gleich von Beginn an offensiver agiert hätten“, erklärt der Barmker Trainer.

Daher wird Kirchhoff sein Team im anstehenden Spiel gegen Hen­stedt-Ulzburg wieder von der Leine lassen. „Selbst den Vorwärtsgang einzulegen, liegt uns einfach mehr.“ Gleichwohl müssen die Barmkerinnen dabei ein gesundes Mittelmaß finden, denn die Gäste aus dem Kreis Segeberg (Schleswig-Holstein) „werden uns defensiv richtig fordern und zudem extrem angestachelt sein“, sagt Kirchhoff. „Nach dem 5:5 gegen den Osnabrücker SC am vergangenen Sonntag ist Henstedts Trainer in den Medien mit seinem Team sehr hart ins Gericht gegangen und hat dem HSV schon zum Aufstieg gratuliert. Das dürfte für uns eher von Nachteil sein.“

Die Offensive ist das Prunkstück des SV Henstedt-Ulzburg

Der SV habe nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga, so der Barmker Coach, „meines Wissens nach keine oder zumindest kaum Abgänge gehabt und daher eine eingespielte Truppe“. Und er stellt die mit bereits 42 erzielten Toren stärkste Offensive der Liga. Zum Vergleich: Der Hamburger SV bringt es auf bislang 29 Treffer. Henstedts Indra Hahn (10 Tore) führt auch die Torschützenliste an.

Die bislang erfolgreichste Torjägerin Barmkes, Martina Müller, wird am Sonntag hingegen nicht dabei sein. Ihren Platz in der Spitze werde Leonie Stenzel einnehmen – „als eine Art ,falsche 9’, wie in der deutschen Nationalmannschaft der Männer“, zieht Kirchhoff mit einem Augenzwinkern einen Vergleich. Auf Stenzels angestammter Position wird Olga Miszczak agieren. Die Polin sei „ohnehin ganz dicht dran an der ersten Elf“, merkt der TSV-Trainer an. „Sie bringt immer Einsatz und Energie aufs Feld und hat sich diesen Startelf-Einsatz auch mit ihren Leistungen in den vergangenen Spielen verdient.“

