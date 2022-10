Unnötige Pleite und kampflose Punkte für Türk Gücü

Helmstedt. Die Helmstedter kassieren am Samstag eine unnötige Pleite beim FC Rautheim. Am Montag tritt der SV Arminia Vechelede nicht an.

Erst verteilten sie Geschenke, dann gab’s geschenkte Punkte: Die Bezirksliga-Fußballer des FC Türk Gücü Helmstedt waren am Doppelspieltag der Staffel 2 nur einmal im Einsatz. Am Samstag setzte es auf Kunstrasen eine unnötige 1:2 (0:1)-Niederlage beim FC Rautheim. Und am Montag trat der Gast vom SV Arminia Vechelde aufgrund von Personalmangels zur Partie an der Kantstraße nicht an.

Doch zurück nach Rautheim, wo die Helmstedter auf dem extrem schmalen Kunstrasenplatz mit Ilyas Bircan, Masirullah Omarkhiel und Adrian Goransch gleich drei Hochkaräter in der Offensive ersetzen mussten. Dennoch ging die Anfangsphase klar an die Gäste, die durch Semih Kurtoglu (8.) und Onur Can Ada (13.) zwei Großchancen ausließen. Wie aus dem Nichts fiel dann die Führung für die Hausherren: Tim Schmalkoke (18.) nutzte einen Fehler von Mikail Ilica eiskalt zum 1:0 aus. Bei diesem Spielstand blieb es – trotz Chancen auf beiden Seiten – bis zur Pause.

Die Freude über den Ausgleich währt nur kurz

Nach dem Seitenwechsel agierten die Helmstedter zwangsläufig noch offensiver, und Rautheim boten sich Räume zum Kontern. So verpasste Ole Jakob Werner (62.) die Riesenchance zum 2:0. Drei Minuten später hieß es dann jedoch 1:1 – Semih Kurtoglu verwandelte einen Foulstrafstoß sicher. Der Jubel war kaum verhallt, da wurde wieder auf der anderen Seite gefeiert: Diesmal patzte Jawid Haidari und Marwin Heyland nahm das Geschenk dankend an – das 2:1 für die Heimmannschaft.

Nachdem Türk Gücüs Keeper Paul Probodziak (77.) eine Doppelchance der Hausherren zunichtegemacht hatte, vergaben die Helmstedter in der Schlussphase durch Kubilay Kaan Kaptan (87.), Onur Can Ada (88.) und Arne Ruff (90.+1) gleich drei gute Gelegenheiten zum Ausgleich.

„Die Gegentore waren wieder einmal Geschenke von uns“, haderte Gästecoach Fatih Özmezarci: „Wenn du dann deine Chancen selbst nicht nutzt, kannst du so ein Spiel auch nicht gewinnen.“

Tore: 1:0 Schmalkoke (18.), 1:1 Kurtoglu (65./FE), 2:1 Heyland (68.).

