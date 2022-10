Perfektes Wochenende für die SV Lauingen Bornum

Die Fußballer der SV Lauingen Bornum nutzen den Doppelspieltag, um sich mit zwei Siegen weiter vom Tabellenkeller der Bezirksliga-Staffel 2 abzusetzen. „Vier Zähler waren unser Mindestziel, sechs sind es geworden – ein perfektes Wochenende also. Kompliment an meine Mannschaft, dass sie es geschafft hat, zwei Spiele innerhalb von nur rund 43 Stunden so durchzuziehen“, lobte SV-Trainer Marcel Schoolmann.

SV Lauingen Bornum – TSV Sonnenberg 9:2 (4:1). Tore: 1:0 Müller (3.), 2:0 Mittendorf (6.), 2:1 P. Thomsen (7.), 3:1 Mittendorf (25.), 4:1, 5:1, 6:1 Jaworski (28., 48., 58.), 7:1 Haase (64.), 7:2 P. Thomsen (67.), 8:2 Spilker (70.), 9:2 Mittendorf (83.). Rote Karte: TSV (2.).

Der Kantersieg der Gastgeber nahm bereits nach etwa 90 Sekunden seinen Ursprung, als Raphael Spilker durchstartete und ein TSV-Verteidiger zur Notbremse griff. Den folgenden Freistoß wehrte Sonnenbergs Keeper noch ab, aber Magnus Müller staubte zum 1:0 ab. Nur drei Minuten später legte Bernd Mittendorf den zweiten Treffer für die Rot-Weißen nach.

Anschließend gelang den Gästen per Konter der Anschlusstreffer, „in den folgenden rund 15 Minuten waren wir dann schlafmützig, da fehlte die Intensität“, beklagte Schoolmann. Die Phase blieb aber ohne Konsequenzen, und als dann Mittendorf und Robin Jaworski per Doppelschlag auf 4:1 stellten, war die Gegenwehr Sonnenbergs gebrochen. „Nach der Pause hatten wir noch mehr klare Aktionen nach vorne und haben sogar einige gute Gelegenheiten ausgelassen“, fasste der „LaBo“-Coach die für ihn entspannte zweite Hälfte zusammen.

FT Braunschweig II – SV Lauingen Bornum 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Jaworski (41.), 0:2 Spilker (62.), 1:2 Algin (80.).

Weniger entspannt war Schoolmann in der Schlussphase der Partie am Montag, weil es die SV mehrfach verpasste, den Sack vorzeitig zuzumachen. Die ersten 45 Minuten verliefen auf mäßigem Niveau, die SV hatte aber die besseren Abschlüsse – unter anderem scheiterte Julian Haase erst am Braunschweiger Schlussmann (33.) und nach der folgenden Ecke per Kopf am Querbalken. Dann traf Jaworski nach einem abgewehrten Mittendorf-Kopfball zur verdienten Führung (41.).

Im zweiten Abschnitt spielten sich die Gäste dann noch einige Male mehr gut durch. Spilker traf zum 2:0 (62.), dann scheiterte sein Vorbereiter Mittendorf vom Elfmeterpunkt aus am Pfosten (66.). Weil die Braunschweiger nach einem Fehlpass der Lauinger den Anschlusstreffer erzielten (80.) und Jannis Hüttenrauch (83.) sowie Dennis Evers (85., 87.) noch beste Chancen vergaben, blieb es bis zum Abpfiff unnötig spannend.

