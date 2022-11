Nach dem Rausch ist der HSV zurück im Liga-Alltag

Warberg. Warberg/Lelm reist am Sonntag zum unberechenbaren Schlusslicht TSV Burgdorf III. HSV-Trainer Niklas Wosnitza fordert Aggressivität.

Abpfiff, Jubel, eine Spielertraube rund um Torhüter und Matchwinner Ariel Panzer. Etwas abseits dieser Szenerie in der Süpplinger Nord-Elm-Halle klopfte sich Niklas Wosnitza mit der flachen Hand auf die linke Brust – eine symbolische Geste, als wolle der Trainer des Handball-Oberligisten HSV Warberg/Lelm zeigen, wie sehr ihm der Krimi gegen den TV Jahn Duderstadt ans Herz gegangen war. Mit 31:30 hatte sein HSV das Team aus dem Eichsfeld besiegt, womöglich – aber das wird erst in ein paar Monaten deutlich – ein richtungsweisender Sieg auf dem Weg zum Ziel Klassenerhalt.

Nach dem dritten Sieg im siebten Saisonspiel war zwar Erleichterung spürbar. Noch am Abend des Spieltags entlud sich die Freude der HSV-Handballer beim Oktoberfest im Warberger Vereinsheim. Doch das Thema Klassenerhalt bleibt omnipräsent. Am Sonntag (15 Uhr) steht dem HSV bereits der nächste Direktvergleich mit einem Konkurrenten im Kampf um den Ligaerhalt bevor. Das Wosnitza-Team ist zu Gast bei der TSV Burgdorf III, aktuell mit nur einem Sieg aus sieben Spielen Tabellenletzter. Doch der gelang der Drittvertretung des Erstligisten ausgerechnet gegen Drittliga-Absteiger TV Bissendorf-Holte.

Der HSV braucht Aggressivität in der Abwehr

Trainer sprechen gerne von einer „Wundertüte“, wenn sie über einen Gegner reden sollen, über den sie im Grunde jedoch wenig wissen. Wosnitza macht da keine Ausnahme. „Unberechenbar“ sei Burgdorfs „Dritte“, sagt Warbergs Trainer. Das liege daran, dass sich das Personal von Jahr zu Jahr ändere. „Burgdorf hat immer einen relativ kleinen Kader, in dem viele A-Jugendliche stehen“, weiß Wosnitza.

Deshalb sei die Spielweise, die er von seiner Mannschaft erwartet, ziemlich einfach erklärt, sagt der HSV-Coach: „Wir müssen in der Abwehr mit einer gewissen Aggressivität zu Werke gehen, um den Burgdorfern die Lust am Spiel zu nehmen. Junge Spieler mögen es oft nicht, wenn man sie in Zweikämpfen körperlich angeht.“

Fit genug sollten die Warberger auf jeden Fall sein. Die Duderstadt-Partie und den folgenden nächtlichen Party-Marathon habe seine Mannschaft gut überstanden, versichert Wosnitza, dem sich nach und nach immer mehr neue personelle Alternativen bieten. Nachdem gegen Duderstadt Marcel Frühauf sein Comeback nach monatelanger Verletzungspause feierte, steht auch die Rückkehr von Erik Gronde aufs Spielfeld kurz bevor.

Erik Gronde ist „auf einem guten Weg“

Nach seinem Achillessehnenriss befindet sich der Rückraumspieler schon eine Weile wieder im Training, soll in den kommenden Wochen aber erst einmal in der „Zweiten“ des HSV in der Bezirksliga Spielpraxis und Wettkampfhärte sammeln. „Erik ist auf einem guten Weg“, schildert Wosnitza seine Eindrücke aus den Trainingseinheiten.

Marvin Peschmann, der gegen Duderstadt wegen einer beruflichen Schulung fehlte, kehrt in Burgdorf in den HSV-Kader zurück.

