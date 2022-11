Für die HG Elm zählt nur ein Sieg

Nach dreiwöchiger Pause setzt die HG Elm den Spielbetrieb in der Handball-Landesliga Süd an diesem Sonntag (17 Uhr) fort. Zu Gast in der Schöppenstedter Sporthalle am Elm-Asse-Platz ist die SG Spanbeck-Billingshausen – ein Team, das sich auswärts im bisherigen Saisonverlauf mit dem 18:34 bei der HSG Schoningen/Uslar/Wiensen und dem 14:37 beim HSV Warberg/Lelm II deftige Abfuhren abholte.

Auch die HG kam in fremden Sporthallen bislang nicht über die Rolle des Punktelieferanten hinaus, holte allerdings in den heimischen Hallen in Schöningen und Schöppenstedt aus drei Spielen drei Siege und belegt derzeit trotz wochenlanger Personalprobleme mit ausgeglichenem Punktekonto einen Mittelfeldplatz.

HG-Trainer Andreas Simon steht am Sonntag womöglich vor einem Luxusproblem. Die lange Pause tat einigen Spielern sehr gut, sie haben ihre Verletzungen auskuriert. „Im Training hatte ich plötzlich 17 Mann auf der Platte“, erzählt der Trainer. Sollte dies am Spieltag auch der Fall sein, muss sich Simon selbst Fragen beantworten müssen: Wer rückt in den Kader, wer sitzt auf der Tribüne? „Ich werde mich diesem Problem gerne stellen, sollte es dazu kommen“, sagt Simon.

Simon fordert das Ende der Gegentorflut

Die verbesserte Personalsituation hat nicht nur die Qualität der Trainingsarbeit verbessert, sie sollte auch im Spiel gegen Spanbeck zum Tragen kommen. Stammkräfte wie Jan-Hendrik Vahldiek, der zwei Monate lang aus beruflichen Gründen außen vor war, dürfte dem Offensivspiel der HG aufgrund seiner Finesse und Intelligenz mehr Durchschlagskraft geben. Lars Ahlbrecht, zuletzt erkrankt, ist wieder fit und stellt eine Alternative im Rückraum dar. Maurice Liebelt ist ebenfalls wieder ins Training eingestiegen und dürfte Kandidat für die Position des Kreisläufers sein.

Verbessern, das stellt Simon heraus, müsse sich noch die defensive Stabilität seiner Mannschaft. „Wir bekommen mit die meisten Gegentreffer. Wir wissen, dass wir in der Abwehr stabiler stehen müssen.“ Am besten schon gegen Spanbeck, denn, so der HG-Coach: „Es zählt nur ein Sieg.“

