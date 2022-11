Das Gipfeltreffen steigt am Bötschenberg

Helmstedt. Der Helmstedter SV will mit einem Sieg im direkten Duell an Spitzenreiter FSV Schöningen vorbeiziehen. Beide Trainer hoffen auf viele Zuschauer.

Zeit für das absolute Topspiel der Fußball-Kreisliga! Mit dem Helmstedter SV und der FSV Schöningen II treffen bereits am Samstag (14 Uhr) die beiden Teams aufein­ander, die bei der Frage nach dem Saisonziel das Wort „Aufstieg“ in den Mund genommen haben. „Keine Frage, es ist ein richtungsweisendes, aber noch nicht meisterschaftsentscheidendes Spiel“, umschreibt FSV-Coach Christopher Peine die Bedeutung des Duells Zweiter gegen Erster.

Marco Behse, Trainer des HSV, stimmt dem zu – mit einer kleinen Einschränkung: „Würden wir verlieren, wären es schon sechs Punkte Rückstand. Daher gilt für uns: verlieren verboten!“ Ein Remis sollte mindestens herausspringen, „aber natürlich gehen wir mit dem Ziel in dieses Spiel, mit einem Sieg Platz 1 zu übernehmen. Dabei spielt auch keine Rolle, wen die FSV aus der ersten Mannschaft mitbringt“, sagt Behse unter Verweis darauf, dass die Schöninger Oberliga-Elf erst am Sonntag spielt. „Wir wissen, dass man so oder so nicht nur mit Glück gegen die FSV gewinnt.“

In Schöningen haben alle „Bock auf dieses Spiel“

Was die Trainer, die eine langjährige Freundschaft verbindet, gemeinsam haben: Beide wünschen ihren Spielern „einen würdigen Rahmen. Mit den bisherigen Leistungen hätten es sich beide Teams verdient, jetzt vor 200 bis 300 Zuschauern zu spielen“, sagt Behse. Und Peine ergänzt: „Ich hoffe und glaube, dass viele Leute aus Schöningen mitkommen werden.“

Unabhängig davon hätten bei den Gästen alle „Bock auf dieses Spiel“, so der FSV-Coach, der seine Elf zusätzlich motiviert haben dürfte, indem er sie an die Niederlage nach Elfmeterschießen im A-Pokal-Halbfinale der vergangenen Saison und vor allem an die 0:6-Schlappe gegen den HSV beim Vorbereitungsturnier in Barmke erinnerte. Bei aller Vorfreude warnt Behse allerdings vor einem mentalen Drahtseilakt: „Das ist ein Spiel, bei dem man hochmotiviert sein muss, aber nicht übermotiviert sein darf.“

jse

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de