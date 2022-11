Die TB Wendhausen und der SV Esbeck setzen sich ab

Es war reichlich Spannung drin im 10. Spieltag der Fußball-Kreisliga: Während sich der Helmstedter SV im Topspiel die Tabellenführung sicherte (wir berichteten), gelang der TB Wendhausen und dem SV Esbeck ein Befreiungsschlag am Tabellenende. Sie vergrößerten durch Heimsiege gegen die auf den beiden letzten Plätzen stehenden Essenroder und Barmker ihr Polster zur Abstiegszone.

TB Wendhausen – TuS Essenrode 4:3 (2:3). Tore: 1:0 Breitsohl (12.), 1:1 Wacker (25.), 2:1 Fischer (38.), 2:2 N. Osumek (39.), 2:3 F. Kirsch (45.), 3:3 Murad (67.), 4:3 Breitsohl (72.).

TB-Coach Björn Grosser atmete nach dem vierten Sieg in den letzten fünf Spielen durch, zeigte sich aber auch empathisch gegenüber dem Gegner: „Würde Essenrode nicht ganz unten stehen, wäre das Spiel wahrscheinlich anders gelaufen.“ Was er meinte: „Der TuS hat richtig stark begonnen. Wir hätten zur Pause auch bei sechs, sieben Gegentoren stehen können.“ Die Treffer seiner Mannschaft resultierten derweil aus Einzelaktionen. Zur zweiten Halbzeit stellte Grosser taktisch um, danach habe seine Elf nur noch wenig zugelassen. Und doch hatte die TB Glück, dass es noch zum Sieg reichte, denn „unsere beiden Tore nach der Pause waren Geschenke“. Der Aufsteiger vergrößerte mit dem schmeichelhaften Sieg den Abstand auf den ersten Abstiegsplatz auf sieben Zähler.

SV Esbeck – TSV Barmke 5:2 (3:2). Tore: 0:1, 0:2 Schulze (25., 32.), 1:2 Rösner (36.), 2:2 Domagala (39.), 3:2 Rehkuh (45.+6), 4:2 T. Wesemann (71.), 5:2 Fiesel (83.).

Auch Esbeck bog auf dem Weg zum vierten Sieg einen Rückstand um. Die mit einem Rumpfkader angetretenen Barmker starteten gut, griffen früh an und gingen nicht unverdient mit 2:0 in Führung. Christoph Peggau, Esbecks Spielertrainer, lobte den Sportsgeist des TSV. „Unser Torwart hat sich beim Rauslaufen vor dem 0:1 ohne Gegnereinwirkung verletzt. Die Barmker haben zwar das Tor erzielt, uns danach aber sofort angeboten, vom Anstoß einfach zum 1:1 durchzulaufen. Das ist in ihrer aktuellen Situation nicht selbstverständlich.“ Der SVE nahm das Angebot zwar nicht an, drehte danach aber selbst auf. „Mit dem 4:2 war dann klar, dass wir den Sieg über die Zeit bringen würden, denn da gingen beim TSV auch die Köpfe runter“, erklärte Peggau.

TSV Danndorf – SG Sundern 2:1 (0:0). Tore: 1:0 Wende (67.), 1:1 Schulz (73.), 2:1 Dörfler (87.). Gelb-Rot: SG (90.+3).

Der TSV kam mit einem blauen Auge davon. „In der ersten Halbzeit hatten wir einige Chancen, die wir nicht genutzt haben, nach dem Seitenwechsel hat uns Sundern über seine Zweikampfführung etwas den Schneid abgekauft“, resümierte Danndorfs Trainer Chris Kunau. Spielerisch sei nicht mehr viel zusammengelaufen, „unsere Tore waren eher Zufallsprodukte. Aber wir haben gegen einen sehr unangenehmen Gegner drei Punkte geholt und sind weiter oben dran.“ Nur das sei wichtig gewesen, so Kunau.

FC Vatan Spor Königslutter – MTV Frellstedt 4:2 (2:0). Tore: 1:0 Spilker (5.), 2:0 Krusevci (44.), 3:0 Lazaryan (58.), 4:0 Spilker (68.), 4:1 Walser (80.), 4:2 Blödorn (81.).

Personell gehen beide Teams zurzeit am Stock: Die Gastgeber hatten nur zwei Spieler auf der Bank, Frellstedt musste ohne echten Torwart antreten. Positiv wirkte sich für Vatan aus, dass Johannes Spilker nach mehrwöchiger Zwangspause wieder von Beginn an spielen konnte. „Er trifft, bereitet vor, arbeitet für die Mannschaft“, lobte Trainer Serkan Cil. Weniger positiv äußerte er sich indes über die Effizienz seiner Elf: „Wir hatten Chancen für zwei Spiele, hätten sechs, sieben Tore machen müssen.“ Spannend wurde es trotzdem nicht mehr. Cil: „Die Gegentore haben wir nur kassiert, weil wir dann platt waren und personell nicht mehr nachlegen konnten.“

SG Rottorf/Viktoria Königslutter – TSV Grasleben 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Scholz (32./FE), 1:1 Kujath (58.), 2:1 Schröder (69.), 3:1 Härtl (82.).

Dustin Thies hatte von seiner Mannschaft eine andere Einstellung als bei der 2:3-Niederlage bei der SG Sundern eine Woche zuvor gefordert – und bekam diese auch geliefert. „Wir waren in der ersten Halbzeit sehr dominant und hatten wohl 80, 85 Prozent Ballbesitz“, berichtete Rottorf/Viktorias Coach. Mehr als ein Treffer per Elfmeter sprang jedoch nicht heraus für die SG. „Zu Beginn des zweiten Durchgangs hat Grasleben dann gepresst und hätte sogar mehr als nur das 1:1 erzielen können“, so Thies. Dann aber berappelte sich seine Mannschaft wieder, erspielte sich selbst Chancen, ließ hinten nichts mehr anbrennen und zementierte mit dem verdienten Sieg Platz 4.

TSV Germania Helmstedt – FC Nordkreis 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Oberbeck (65.). Rote Karte: Al Jassab (TSVG, 39.).

Beim TSV Germania ist zurzeit einfach der Wurm drin. „Bis zum Sechzehner spielen wir gefällig, dann kommt aber entweder der letzte Pass nicht an oder beim Abschluss fehlt die Präzision oder die Ruhe“, beschrieb Trainer Nils Schräder. Passend dazu kassierte seine Mannschaft auch noch einen unglücklichen Gegentreffer. Nach einer Ecke sprangen zwei Helmstedter unterm Ball durch, der dann vom Schienbein von FC-Spieler Domenik Oberbeck ins Tor trudelte. Der frühe Platzverweis gegen sein Team sei derweil nicht spielentscheidend gewesen, so Schräder, „denn wir waren auch zu zehnt gut drin in der Partie und hätten sie gewinnen können.“ So aber gab es die vierte Niederlage in Serie für die Kreisstädter – und den dritten Sieg hintereinander für Nordkreis.

