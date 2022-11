KSV-Nachwuchskegler Paul Strich trifft auf den eigenen Vater

Helmstedt. Helmstedts zweite Schere-Mannschaft feiert in der Bezirksoberliga einen Sieg in Salzgitter, kassiert in der Stahlstadt aber auch eine Niederlage.

Jörn Kraul erzielte beim Sieg des KSV Helmstedt II in Salzgitter eine persönliche Bestleistung.

Eine Niederlage und einen Sieg gab es für die Schere-Kegler des KSV Helmstedt II an den Spieltagen 3 und 4 in der Bezirksoberliga Ost. Die KSG-„Dritte“ unterlag dagegen dem KV Wolfsburg deutlich.

SV Union Salzgitter I – KSV Helmstedt II 3:0 (23:13, 2850:2602). Im ersten Block trafen die Helmstedter Michaela Plagge (626/1) und Gerhard Otto (663/5) auf Unions Topleute Timo Franke (749/8) und Michael Heinze (713/6). So verwunderte es nicht, dass der KSV am Ende mit 173 Hölzern zurücklag. Im zweiten Durchgang gelang es Debby Keeling (650/3) und Andreas Flohr (663/4) gegen Lutz Unglaube (649/2) und Uwe Riebeck (739/7) nicht mehr, den Gastgebern zumindest den Zusatzpunkt streitig zu machen.

Post SV/GH Salzgitter II – KSV Helmstedt II 0:3 (13:23, 2607:2809). Erfolgreicher verlief das zweite Gastspiel der Helmstedter in Salzgitter. Debby Keeling (698/6) und Andreas Flohr (692/5) gerieten in Block 1 gegen Johann Bergmann (683/3) und Ralf Füllekrug (720/7) mit lediglich 13 Hölzern in Rückstand.

Jörn Kraul mit persönlicher Bestleistung (730/8) – der KSV-Sportler trat mit Gerhard Otto (689/4) im zweiten Block gegen Monika Abel (613/2) und Hans Richter (591/1) an – hatte schließlich einen großen Anteil am Auswärtssieg der Helmstedter, die sich mit 202 Hölzern Vorsprung durchsetzten.

KSV Helmstedt III – KV Wolfsburg I 0:3 (15:21, 2694:2794). Für die „Dritte“ des KSV war es ein besonderes Spiel, vor allem für ihren Jüngsten, Paul Strich, der gegen seinen auf Wolfsburger Seite spielenden Vater Michael Hähle antrat.

Im ersten Block begegneten sich die Helmstedterinnen Julia Holze (719/6) und Maleen Kraul (691/5) auf Augenhöhe mit Gerhard Wilhelm (687/4) und Arnd Borchers (720/7) – mit einem Plus von drei Hölzern gingen die Helmstedter in den zweiten Durchgang. Hier baute Mira Kraul (678/3) gegen Wolfgang Patzer (664/2) den Vorsprung aus. In der zweiten Paarung traf U14-Spieler Paul Strich auf seinen Vater und Ex-Bundesliga-Spieler Michael Hähle. Das KSV-Talent hatte seine Nerven im Griff, ließ sich auch nicht durch seinen Nebenbahnspieler (723/8) aus der Ruhe bringen und spielte eine persönliche Bestleistung (606/1).

Die kommenden Spiele

KSV Helmstedt II – Post SV/GH Salzgitter (Sonntag, 10 Uhr, Kegelsportanlage Von-Guericke-Straße 1, Helmstedt).

Union Salzgitter I – KSV Helmstedt III (Sonntag, 10 Uhr).

