TSV Barmke will „wieder zur Heimmacht werden“

Barmke. Der TSV hat mit dem ATS Buntentor am Sonntag einen direkten Verfolger zu Gast und will endlich die bisher magere Heimbilanz aufpolieren.

SV Meppen, FC St. Pauli, Hamburger SV und SV Henstedt-Ulzburg – die zurückliegenden Heimaufgaben in der Fußball-Regionalliga der Frauen hatten es für den TSV Barmke wirklich in sich. „Unsere Heimbilanz ist bisher nicht so berauschend. Das war zwar auch den Gegnern geschuldet, jetzt wollen wir sie aber mal wieder etwas aufpolieren“, gibt TSV-Trainer Marcel Kirchhoff die Richtung für Sonntag vor, wenn ab 13 Uhr der ATS Buntentor aus Bremen an der Rennauer Straße zu Gast ist.

Mit dem 4:0-Erfolg beim Tabellenschlusslicht TV Jahn Delmenhorst konnten sich die Barmkerinnen vor einer Woche wieder etwas Selbstvertrauen zurückholen. „Das war ein wirklich guter, mannschaftlich geschlossener und sehr reifer Auftritt“, lobt Kirchhoff noch einmal in der Nachbetrachtung. Und es war zugleich der vierte Sieg im fünften Auswärtsspiel für den Aufsteiger. Nur nach der Partie bei Holstein Kiel (3:3) hatte der TSV-Tross auf der Rückreise keine drei Punkte im Gepäck. „Auswärts läuft es bisher sehr gut für uns. Jetzt wollen wir aber dafür sorgen, dass wir auch wieder eine Heimmacht werden“, sagt Barmkes Coach. Gerade einmal 4 ihrer bislang 17 Zähler holten die TSV-Frauen auf eigenem Platz.

TSV Barmke erwartet mit Buntentor eine Wundertüte

Mit dem Tabellenachten aus Bremen erwarten sie nun aber eine vermeintlich lösbarere Aufgabe. Er schätze das Team des Allgemeinen Turn- und Sportvereins zwar als stärker ein als Delmenhorst, so Kirchhoff. Generell sei Buntentor jedoch „eine absolute Wundertüte. „Da war schon das eine oder andere komische Ergebnis dabei, beispielsweise das 7:5 beim Eimsbütteler TV. Wir werden dieses Mal vor allem auf uns selbst schauen – einfach, weil uns über den Gegner kaum etwas bekannt ist. Ich weiß nur, dass Buntentor im Sommer etliche Spielerinnen von Werder Bremens zweiter Mannschaft, die aus der Regionalliga abgestiegen ist, und zwei Stammspielerinnen aus Delmenhorst geholt hat“, sagt Kirchhoff.

Barmkerinnen wollen Vorsprung auf ATS in der Tabelle ausbauen

Ansonsten könne er den ATS eben nur am Tabellenstand bemessen. Diesbezüglich sei es ein durchaus wichtiges Spiel für seinen TSV. Buntentor (13 Punkte) steht gewissermaßen in der „Pufferzone“ zwischen Barmke (17) und dem VfL Jesteburg (8) – übrigens Gastgeber für den TSV in der nächsten Woche und Gegner im Niedersachsenpokal am 11. Dezember – auf dem ersten Abstiegsrang. Den Vier-Punkte-Vorsprung auf den ATS zu halten, sei daher das Minimalziel, betont Kirchhoff. Schöner wäre es freilich, ihn sogar auf sieben Zähler auszubauen. Spätestens dann wäre der Aufsteiger, der weiterhin ohne Ramona Kirchhoff und wohl auch ohne Irem Ekiz auskommen muss, hinsichtlich des Klassenerhalts auf einem wirklich guten Weg.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de