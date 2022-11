Schöninger Defensivplan geht schief

Sie wurden gegen den Ligaprimus zu Umstellungen gezwungen und hatten damit ihre Probleme. Die ersatzgeschwächten B-Jugend-Fußballer der JSG Schöningen mussten sich dem Bezirksliga-Primus MTV Gifhorn II mit 0:2 geschlagen geben. Deutlich besser lief es für die A-Junioren der JSG Schunter-Schapen. Der Landesligist fertigte den I. SC Göttingen 05 mit 12:2 ab und feierte somit nach drei Niederlagen in Serie mal wieder einen Sieg.

A-Junioren

Landesliga: JSG Schunter-Schapen – I. SC Göttingen 05 12:2 (5:0). Tore: 1:0 Jänicke (9.), 2:0 Rüscher (16.), 3:0 Delfs (18.), 4:0 Meiller (24.), 5:0 Eigentor (29.), 5:1 Gutheil (50.), 6:1, 7:1 Meiller (55., 60.), 7:2 Gutheil (61.), 8:2, 9:2, 10:2 Schäfer (62., 69., 74.), 11:2, 12:2 Rüscher (75., 79.).

Nach drei Niederlagen in Serie schoss sich Schunter gegen das Kellerkind den Frust von der Seele. „Es war ein sehr einseitiges Spiel“, sagte JSG-Trainer Viktor Leis. Bereits in der Anfangsphase machten die Gastgeber Nägel mit Köpfen und gingen nach einer schönen Kombination in Führung. „Das war wirklich phänomenal rausgespielt, wie aus dem Bilderbuch“, schwärmte Leis. In der Folge erhöhte sein Team schnell, zur Pause war die Partie bereits entschieden. „Wie es dann so ist, will auf einmal jeder nach vorne und ein Tor schießen. Dadurch haben wir unsere Ordnung verloren“, beschrieb Leis, der sich über die beiden Gegentore ärgerte. „Ich hoffe, dass die Jungs nach dem Sieg jetzt nicht wieder zu hochnäsig werden, und nicht mit der falschen Einstellung ins nächste Spiel gehen.“ So lief es nämlich nach dem Saisonstart mit drei Siegen ab.

JFV Eichsfeld – JSG Schöningen 0:6 (0:2). Tore: 0:1 Diefenbach (9.), 0:2 Sticherling (34.), 0:3 Hermann (63.), 0:4 Kammel (68.), 0:5 Diefenbach (77.), 0:6 Gashi (87.).

„Es war ein Pflichtsieg für uns. Aber man muss seiner Favoritenrolle ja auch erst einmal gerecht werden – und das wurden die Jungs“, meinte JSG-Coach Denis Kartal nach dem Kantersieg beim Kellerkind. „Wir waren die klar bessere Mannschaft. Bis auf einen Fernschuss haben wir nichts zugelassen.“ Besonders freute sich Kartal über die Rückkehr einiger Langzeitverletzten. „Ein paar der Jungs werden jetzt langsam wieder fit und haben ein paar Einsatzminuten bekommen. Sie haben sich direkt super in die Mannschaft integriert.“

Bezirksliga: JSG Isenbüttel-Gifhorn – JSG Helmstedt 2:0 (1:0). Tore: 1:0 L. Müller (29.), 2:0 Heuneke (57./FE).

Die Helmstedter verpassten in Isenbüttel wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt und den Sprung ans rettende Ufer. Im Vergleich zur Vorwoche gelang der Elf von Trainer Ralph Nurenberg kaum etwas nach vorne, gefährliche Abschlüsse blieben Mangelware.

B-Junioren

Bezirksliga: MTV Gifhorn II – JSG Schöningen 2:0 (2:0). Tore: 1:0 Taleghani (7.), 2:0 Denzer (11.).

Zahlreiche Ausfälle hatten die Schöninger beim Gastspiel bei Ligaprimus Gifhorn zu beklagen. „Wir gehen gerade auf dem Zahnfleisch. Ich musste die Jungs teilweise auf ungewohnten Positionen spielen lassen“, erklärte Heiko Begau, Teamchef der JSG. Beim Tabellenführer – der nach wie vor kein Gegentor hinnehmen musste – ließ Begau sein Team ein defensiveres System spielen, „in der Hoffnung, dass wir mit Kontern für Gefahr zu sorgen“, beschrieb er. Der Plan sollte jedoch erst einmal nach hinten losgehen. Die JSG fand nicht so recht ins Spiel und lag schnell mit 0:2 hinten. „Danach lief es aber deutlich besser für uns. Wir waren sehr stark in den Zweikämpfen. Ich bin stolz auf die Jungs. Unter diesen Voraussetzungen war für uns einfach nicht mehr drin“, zeigte sich Begau trotz der Niederlage alles andere als unzufrieden mit dem Auftritt seiner Truppe.

C-Junioren

Bezirksliga: VfB Fallersleben II ­– JSG Helmstedt 20:1 (7:0).

Nach insgesamt vier Wochen ohne Spiel ging es für Helmstedt nach Fallersleben. Doch auch bei der VfB-Reserve blieb das Schlusslicht chancenlos und verlor mehr als deutlich.

Die am vergangenen Wochenende spielfreie JSG Königslutter ist an diesem Donnerstag wieder im Einsatz: Von 18.30 Uhr an will sie sich mit einem Sieg beim Tabellenvorletzten JSG Isenhagen weiter von der Abstiegszone distanzieren.

