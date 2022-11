Der „modernste Kunstrasenplatz der Welt“ wartet auf den TSV

Barmke. Die Barmkerinnen treten in Sittensen gegen den VfL Jesteburg an. Für die Kirchhoff-Elf ist es das letzte Auswärtsspiel in diesem Kalenderjahr.

Vier Partien sind für dieses Jahr noch angesetzt, drei davon bestreiten die Barmker Regionalliga-Fußballerinnen zu Hause. An diesem Sonntag begibt sich das TSV-Team zum vorerst letzten Mal auf Reisen, wenn ab 14 Uhr die Partie gegen den VfL Jesteburg ansteht. Allerdings wird es auch für den „Gastgeber“ ein Auswärtsspiel werden.

Weil die Naturrasenplätze in Jesteburg (Kreis Harburg) eher auf eine Spielabsage deuteten und auch ein Heimrechttausch keinen Sinn ergeben hätte, hörte sich der VfL nach der Verfügbarkeit von Kunstrasenplätzen in der Umgebung um – und wurde im über 40 Kilometer entfernten Sittensen fündig. Dort gibt es den, wie das Hamburger Abendblatt Ende 2020 titelte, „modernsten Kunstrasenplatz der Welt“, ein CO2-neutraler damaliger Prototyp, dessen Fasern nicht aus Plastik, sondern aus gepresstem Zuckerrohr bestehen.

„Für beide Teams ist der Kunstrasen ungewohnt, ich glaube aber, dass es uns eher zugutekommt“, sagt Barmkes Trainer Marcel Kirchhoff. „Da können wir unser Spiel machen, den Ball laufen lassen.“ So, wie es sein Team am vergangenen Sonntag beim 1:1 gegen Buntentor gemacht hatte. „Wenn wir wieder so spielen, diesmal aber noch etwas cooler vor dem Tor sind, können wir auch gegen Jesteburg punkten“, ist Kirchhoff überzeugt.

Jesteburg steht mit nur einem Punkt Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz unter deutlich größerem Zugzwang als die Barmkerinnen, bei denen es bereits acht Zähler sind. Der TSV-Coach schätzt den VfL, mit dem es schon am 11. Dezember zum Niedersachsenpokalspiel ein Wiedersehen in Barmke geben soll, als „kompakt stehenden, zweikampfstarken Gegner“ ein. Daher werde es definitiv ein schweres Spiel. „Wir wollen aber in den nächsten drei Ligaspielen noch mal alles raushauen und so viele Punkte wie möglich sammeln. Das Pokalspiel ist dann nur der Bonus“, setzt Kirchhoff einen klaren Fokus.

jse

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de