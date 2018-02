Lieber nach Lafferde als zu den Drachen

Bis zum Saisonende am 12. Mai muss der MTV Groß Lafferde noch zehn Punktspiele in der Handball-Landesliga bestreiten. Dann soll die große Aufstiegsparty steigen. Dass Groß Lafferde bis auf Verfolger SG Zweidorf/Bortfeld relativ unbedrängt an der Spitze steht, liegt nicht nur am Angriff. ...