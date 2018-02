Zwergenspiele bei der LG Peiner Land

Die Leichtathletik-Gemeinschaft Peiner Land richtet in der Halle am Edemisser Mühlenberg die achte Auflage der Peiner Zwergenspiele in der Kinderleichtathletik aus. „Wir hatten in diesem Jahr erstmalig die Herausforderung, dass sich mehr Mannschaften gemeldet hatten, als wir eigentlich aufnehmen...