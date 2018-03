Glücklicher Punkt hilft Lafferde

Irgendwann musste Dennis Büttner, Fußballer des FC Pfeil Broistedt, ja noch sein Tor in diesem Derby gegen Teutonia Groß Lafferde machen. Das hatte sich früh in der Bezirksliga-Partie angedeutet. Dass es am Ende nicht zu einem verdienten Sieg kam, bezeichnet Broistedts Trainer Daniel Schierding...