Der TSV muss viel ertragen

Die bisher derbste Packung in der diesjährigen Saison der Fußball-Bezirksliga kassierte der TSV Hohenhameln am Sonntag gegen das Spitzenteam aus Schöningen. 0:1 ET Jan Böttcher (9.); 0:2 Nils Grams (14.); 0:3/0:4 Timo Rösner (19./21.); 0:5/0:6 Gianluca Evers (32./36.); 0:7 Johannes...