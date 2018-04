Das erste Mal zweistellig

Der TSV Wendezelle bekam es nur vier Tage nach der vergangenen Begegnung erneut mit dem TSV Hohenhameln zu tun. In einer, wie schon am Mittwoch, einseitigen Partie siegte Wendezelle wiederholt deutlich und klettert so in der Bezirksliga langsam – aber stetig – aus dem Tabellenkeller hinaus. ...