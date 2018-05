Stederdorfer fahren ins Trainingslager

Schon wegen der tropischen Temperaturen sehnen die Jugendfußballer das Saisonfinale herbei. Am vorletzten Spieltag blieben die A-Junioren in der Landesliga jedenfalls ohne Punktgewinn. Broistedts Remis gegen Hainberg und der VfB-Sieg bei den A-Junioren waren die einzige Ausbeute, in den übrigen...