Vechelde wappnet sich für die Bezirksliga

Ausgelassen feierten die Vechelder Fußballerinnen mit dem Siegerpokal. Gegen den SV Neiletal beendete die Arminia ihre erste Saison in der 11er-Kreisliga mit dem zehnten Sieg in Serie und ohne Punktverlust. „Dass wir da so durchmarschieren, hätte ich im Leben nicht erwartet“, gesteht der Vechelder...