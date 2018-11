Genickbruch kurz vor der Pause

Die Peiner A-Jugend nutzte in der Fußball-Bezirksliga die Niederlage der Schwicheldter und zog an diesen vorbei. In der Landesliga sind die Lengeder weiter am Drücker, auch weil Lupo Martini überraschend patzte. Arminia Vechelde – JSG Schwarz-Gelb Göttingen 1:2 (1:1). Tore: 1:0 Velten Kausche...