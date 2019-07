Sonnenberg gewinnt Elferkrimi

Die Vechelder Lukas Stolecki (in Schwarz, links) und Alex Bruns (rechts) verarbeiten gemeinsam den Ball. Bruns verlor das erste Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Klub TSV Sonnenberg (in Weiß).

Es wird einen neuen Turniersieger beim Vechelder Gemeindepokal geben. Denn am Dienstagabend bezwang Kreisligist TSV Sonnenberg den Titelverteidiger Arminia Vechelde. Unglücksrabe war Fabian Müller, der seinen Strafstoß in der Verlängerung des Elfmeterschießens nicht im Kasten unterbrachte. Die Sonnenberger treffen nun am Freitag (19 Uhr) auf den MTV Wedtlenstedt. „Da erwarte ich ein offenes Spiel“, erklärt Samet Breschke vom Ausrichter TSV Denstorf.

Herren: TSV Sonnenberg – Arminia Vechelde 8:7 n. E. (1:1, 0:1). Tore: 0:1 Bayram Üsküplü (20.); 1:1 Tobias Voges (77.).

Das Remis nach 90 Minuten sei für Sonnenberg ein wenig schmeichelhaft. „Sie haben die ganze Zeit sehr gut verteidigt und am Ende noch einmal 15 Minuten aufgedreht“, berichtet Breschke. Genau in dieser Zeit traf Tobias Voges zum Ausgleich. „Letztlich hat dann sogar Vechelde Glück. Tim Steinert konnte einen Ball gerade noch so über die Latte lenken“, sagt Breschke.

Dabei hatte es in der ersten Hälfte nach einem Sieg der Vechelder ausgesehen. Bayram Üsküplü hatte seine Mannschaft in der 20. Minute in Front gebracht. Und auch ansonsten hatte die Arminia die Kontrolle über die Begegnung, doch echte Hochkaräter produzierte der Bezirksligist in der Offensive nicht mehr. Erst in der zweiten Hälfte war die Arminia dem Einschlag im Sonnenberger Tor wieder ganz nah. Doch ein Freistoß von Bayram Üsküplü klatschte nur ans Aluminium.

Somit blieb der TSV weiter in Schlagdistanz, glich aus und zwang die Vechelder wie schon im Vorjahresfinale in das Elfmeterschießen. Beide Seiten zeigten sich nicht völlig fehlerlos. So traf Sonnenbergs Co-Trainer David Ellmerich nicht, nachdem auch Vecheldes Kapitän Nils Klein verfehlt hatte. Letztlich scheiterte der Vechelder Fabian Müller mit seinem zweiten Versuch.

Vom Punkt trafen für Vechelde: Conrad (2), Müller, Seitz, Bruns, Klein. Für Sonnenberg: Beuermann (2), Grosser (2), Voges, Wolter, Ellmerich.

Altherren: TSV Bodenstedt – Arminia Vechelde 0:10 (0:2). Tore: Arglebe, Wroblewski, Cwolek (alle je 2), Spiewok, Müller, Grasshoff, Hogrefe (alle je 1).

„Das war ein Spiel auf ein Tor“, berichtet Breschke. Die Bodenstedter durften sich vor allem in der ersten Hälfte bei Keeper Michael Bark bedanken, der glänzend parierte. Im Finale trifft Vechelde am Freitag auf Bettmar (17.30 Uhr).