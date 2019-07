Der lustigste Kader will oben mitkicken

In der vergangenen Saison noch Spieler und jetzt an der Seitenlinie. Oliver Hilger übernimmt den Trainerposten von Vorgänger Mario Falb und macht bei personellen Problemen selbst den Spielertrainer. Sonnenberg scheint bestens gerüstet für die kommende Saison in der Peiner Kreisliga und so zeigt sich Trainer Hilger relativ optimistisch. In unserem Zeitungsinterview musste Hilger fünf vorgefertigte Sätze vervollständigen.

Die Gegner sollten Respekt vor uns haben, weil wir ein eingespieltes Team sind und es personell kaum nennenswerte Wechsel in unseren Reihen gab. Wir haben eine sehr vereinstreue Mannschaft, welche Woche für Woche alles auf dem Platz für den Sieg geben wird. Wir hoffen allesamt auf eine verletzungsfreie Saison, doch für alle Fälle stehe ich als Spielertrainer für meine Mannschaft bereit und werde sowohl als Trainer, als auch als Spieler alles für unseren Erfolg geben.

Wir haben noch viel Arbeit vor uns, denn wir müssen noch viele Abläufe einstudieren. Nach der Sommerpause haben wir schon viele gute Trainingseinheiten gehabt, dennoch müssen wir noch viele Automatismen herstellen und verinnerlichen. Es gab in der Rückrunde der vergangenen Saison schon zwei Neuzugänge, die wir bestens integriert haben und auch sonst haben sich die Sommerneuzugänge schon bestens ins Mannschaftsgefüge eingelebt.

Unser Kader ist mit Abstand der lustigste in der gesamten Kreisliga, denn wir haben einfach nur coole Jungs in unserem Team. Jeder ist zu jeder Zeit immer für einen Spaß zu haben und auch sonst herrscht sowohl in den Trainingseinheiten, als auch in den Spielen immer eine lockere aber dennoch siegeshungrige Stimmung bei uns.

Wir wollen den Zuschauern zeigen, dass wir Spaß an unserem Spiel haben und dennoch eine hoffentlich erfolgreiche Saison spielen. Ich bin generell kein Fan davon vor der Saison irgendwelche Ziele auszusprechen, aber ich wäre froh wenn wir mannschaftlich noch einen Schritt, in der Tabelle, nach oben machen. Zudem möchte ich, dass wir uns in dieser Saison deutlich weniger gelbe Karten einfangen und dadurch auch unsere Außenwahrnehmung verbessern. Als letztes wollen wir den Zuschauern unbedingt noch spielerisch gute Spiele bieten.

Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann wäre das eine verletzungsfreie und bestenfalls erfolgreiche Saison mit vielen Toren. Hinzufügend würde ich mir gerne noch wünschen, dass wir das spielerisch Einstudierte aus dem Training jeden Spieltag auf den Platz bringen können und uns dadurch einen immensen Vorteil gegen die Konkurrenz verschaffen können.

TSV Sonnenberg (kompakt)

Transfers

Zugänge: Mike Plötz (vereinslos), Jonas Wolter (vereinslos)

Abgänge: Alexander Bruns (SV Arminia Vechelde)

Kader

Tor: Christoph Horainske, Yannik Wasmus, Oliver Becher

Abwehr: David Ellmerich, Michael Hiltner, Daniel Kärger, Mark Grosse, Lennart Steinrück, Dennis Bürgel, Niklas Fiedler, Jannik Germer

Mittelfeld: Frederik Falb, Florian Falb, Jonas Wolter, Constantin Horaiske, Adrian Horaiske, Mike Plötz, Aloscha Palnikow

Angriff: Björn Bendrick, Dennis Bertram, Tobias Voges, Julius Heyne, Frank Ach, Andre Grosser.