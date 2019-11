Das Derby soll die Peiner gut vorbereiten

Die Peiner Badmintonspieler können am Sonntag einen wichtigen Schritt in Richtung Zweitliga-Aufstieg gehen. „Doch wir dürfen unseren Kopf nicht nur beim Spiel in Gifhorn haben“, mahnt Trainer Heiner Brandes und weist auf das Derby am Samstag gegen die SG Vechelde/Lengede hin. Das Duell mit dem...