Jahn steht wieder im Final Four

Mit dem erneuten Erreichen des Final Four im Pokal setzten die Handballerinnen des MTV Vater Jahn Peine das i-Tüpfelchen auf eine überragende Halbserie. In allen zwölf Punktspielen der Oberliga blieben sie als einziges Team in Niedersachsen ungeschlagen. Gleiches gilt auch für den Pokalwettbewerb....