MTV landet in Hammergruppe

Das dürfte keine leichte Aufgabe werden für die Handballer des MTV Groß Lafferde. Am heutigen Freitag startet der Verbandsligist zum zweiten Mal beim kwg-Regio-Cup in der Hildesheimer Volksbank-Arena und ist in die schwierigere der beiden Vorrundengruppen gelost worden. Erster Gegner der Lafferder...