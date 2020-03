Plockhorsts Abstieg ist nach 1:5 gegen Wolfsburg besiegelt

Mit Eike Lonnemann war zwar ein Ersatzspieler am einzigen Punkt der Plockhorster Tennisherren gegen Jahn Wolfsburg II beteiligt. Durch drei Ausfälle war das Team in der Verbandsliga allerdings zu sehr gebeutelt und verlor deshalb mit 1:5. Damit ist der SSV abgestiegen und kann mit einem Sieg am...