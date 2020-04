Nach NFV-Umfrage: 40 von 50 Peiner Vereinen für Saisonabbruch!

Peine. Am Freitag berät der NFV intern über das weitere Vorgehen.

Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) hatte seinen Mitgliedern am vergangenen Freitag ein mögliches Szenario zur Diskussion freigegeben, in dem eine Saisonunterbrechung von der Oberliga abwärts bis zum 1. September angedacht ist. Für die Peiner Vereine wurde am Dienstagabend eine große Telefonkonferenz abgehalten – das Ergebnis der Vereinsabstimmungen steht nun fest.

Innerhalb dieser Telefonkonferenz stellte Buhmann zwei Alternativen für die Vereinsvertreter vor: Entweder den kompletten Abbruch der Saison nur mit Aufsteigern, oder auch mit Absteigern. Die zweite Variante wäre die Unterbrechung der Spielzeit auf unbestimmte Zeit. Lediglich zehn Vereine sprachen sich für eine Unterbrechung der Spielzeit aus. Die Nachteile scheinen bei dieser Variante einfach zu überwiegen. Die restlichen 40 Vereine wählten die Option des kompletten Saisonabbruchs in dem es Aufsteiger, aber keinerlei Absteiger geben würde – eine klare Angelegenheit im Landkreis Peine! „Dieses Stimmungsbild habe ich schon an die Sekretärin des NFV-Vorsitzenden herangetragen und damit die Interessen eingebracht“, berichtet Buhmann über sein Vorgehen mit diesem Ergebnis. Die gesamte Angelegenheit sei eine sportlichfaire unter den teilnehmenden Vereinen gewesen. „So würde ich gerne wieder mit den Vereinsvertretern zusammenkommen. Natürlich wäre ein persönliches Treffen von allen Teilnehmern deutlich besser, aber in einer solchen Zeit geht die Gesundheit nun mal in allen Bereichen vor“, analysiert der Peiner Kreisvorsitzende Buhmann die aktuelle Lage Entscheidung fällt NICHT am Freitag! In ganz Niedersachsen machte sich zuletzt ein großer Unmut über die Pläne des Niedersächsischen Fußballverbandes breit. Auch viele Vereine aus dem Landkreis Peine positionierten sich klar gegen eine Fortsetzung der Saison im September und den damitverbundenen Problemen. Bis zum gestrigen Donnerstag waren die Kreisverbandsvorsitzenden angehalten, ein Meinungsbild ihrer Vereine einzuholen, das als Grundlage zum weiteren Vorgehen dienen soll. Fest steht: Auch nach der geplanten Telefonkonferenz des Verbandsvorstands mit den Kreisvorsitzenden am heutigen Freitag (ab 16 Uhr) wird es keine Entscheidung geben. Vielmehr wird das weitere Vorgehen beraten, heißt es in einer NFV-Pressemitteilung. „Ein Zeitpunkt, wann der Verbandsvorstand zu einer finalen Beschlussfassung kommen könnte, lässt sich derzeit noch nicht konkret benennen“, wird NFV-Präsident Günter Distelrath in der Mitteilung zitiert. Es bleibt also abzuwarten, ob sich die deutliche Mehrheit der Peiner Meinungen am Ende zielführend einbringen kann. Im NFV-Kreis Nordharz stimmten übrigens nur 50 Prozent der Vereine gegen die Pläne des NFV – ein völlig anderes Stimmungsbild herrscht demnach in diesem NFV-Kreis.