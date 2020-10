Am ersten Spieltag in der Handball-Oberliga wurden die Jahnerinnen kalt erwischt. In der Nähe von Göttingen gab es einen knappe, jedoch völlig unnötige Niederlage. Für den MTV gab es nach knapp zehn Monaten wieder eine Auswärtsniederlage. Die letzte stammt vom 11. Januar beim Vizemeister in Rohrsen.

MTV Rosdorf - MTV VJ Peine 29:28 (14:16). Enttäuscht zeigte sich Trainer Marc Wittneben, denn es hätte nicht dazu kommen dürfen. „Leider hat sich gezeigt, dass die Mannschaft ihre guten Leistungen konditionell nicht über die gesamte Spielzeit erbringen kann. Das muss sie aber, wollen wir in der Oberliga bestehen“, erläutert der Coach und nannte den Grund der Niederlage, der erst in der Schlussphase eintrat. Bis dahin zeigten die Jahnerinnen viel Laufbereitschaft und mussten viele Wege gehen. Am Schluss fehlten dann die entsprechenden „Körner.

Dabei fing die Partie beim letztjährigen Tabellenfünften für die Peiner sehr gut an. Der Titelverteidiger erspielte sich in den ersten vier Minuten durch Nele Kruck (2), Christina Wählisch und Nina Eggeling schnell eine 4:0-Führung, die danach durch Silvana Hinrichs, mit insgesamt acht Toren die beste Spielerin des Gastgebers, fast egalisiert wurde (3:4). Doch Jahn behielt die Spielhoheit und konnte die Führung bis zur 20. Minute sogar auf 12:6 ausbauen. In dieser Phase zeichnete sich insbesondere Nina Eggeling aus, die nicht nur alle vier Siebenmeter sicher verwandelte sondern ebenfalls auf insgesamt acht Treffer kam. Angeführt von Hinrichs kam Rosdorf immer stärker auf, setzte die Jahnerinnen unter Druck, knabberte den Rückstand sukzessive ab und erzielte direkt nach Wiederanpfiff den Anschlusstreffer zum 15:16.

Peine war nun gefordert, konnte noch einmal den Vorsprung auf drei Tore erhöhen, geriet dann aber in der 39. Minute mit 20:21 erstmals in Rückstand. Tabea Bleyer und Lia Rühling brachten ihr Team noch einmal mit 22:21 in Führung. Dann aber mussten sie sich endgültig geschlagen geben, obwohl noch zweimal der Ausgleich erzielt werden konnte. „Wenn wir zwischenzeitlich mit sechs Toren führen, dann müssen wir diesen Vorsprung nach Hause bringen. Rosdorf hat uns aufgezeigt, dass es in dieser Saison keinen Spaziergang geben wird“, konstatierte Wittneben enttäuscht.

Er ließ auch nicht gelten, dass er immerhin vier Spielerinnen aus der dritten Mannschaft ersetzen musste. Diese gehörten noch in der vorigen Saison zur ersten Mannschaft, ehe sie in die neu geschaffene dritte Mannschaft wechselten.

Peine: Kilsbach, Lange – Kruck (4), H. Bergmann (5), Heiligentag (1), Steinhoff, L.-S. Bührig, Bleyer (2), Hacke, A. Bergmann, Wählisch (5), Rühling (3), Eggeling (8/4).