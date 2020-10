Der erwünschte Traumstart ist geglückt

Vor dem Auftakt-Wochenende forderte Coach Heiner Brandes mindestens drei Punkte von seinen Zweitliga-Badmintonspielern des VfB/SC Peine aus den ersten beiden Auswärtsspielen der Saison. Diese Erwartungshaltung hat die Mannschaft nach zwei sehr guten Leistungen sogar noch übertroffen. Der Aufsteiger aus der Eulenstadt sammelte gegen direkte Konkurrenten vier Zähler und reiht sich vorerst auf Platz vier der Tabelle ein.

1. CfB Köln – VfB/SC Peine 3:4.

Coach Brandes erwartete eine unangenehme Kölner Mannschaft – es gebe durchaus leichtere Gegner zum Start in die neue Saison. „Das war ein harter Brocken, den wir dort knacken mussten“, so Brandes. Den Start machte das Herrendoppel Lucas Bednorsch und Lucas Gredner. Nachdem der erste Satz mit 10:12 verloren ging, drehten sie das Spiel mit drei nahezu perfekten Sätzen (11:8, 11:3, 11:5) doch noch um. „Das Herrendoppel kann für uns in dieser Saison zum Punktegarant werden“, analysiert der VfB/SC-Coach.

Im Damendoppel mussten Nadine Cordes und Laura Gredner über die vollen fünf Sätze gehen. Mit 1:2-Satzpunkten lagen die Peinerinnen bereits zurück, bogen dann aber das Match durch ein 11:5 und 11:9 auf die Habenseite um. Das zweite Herrendoppel verloren Niklas König und Mirco Ewert mit 0:3. Mit der 2:1-Bilanz aus den Doppeln konnten die Peiner dennoch zufrieden sein und gingen motiviert in die Einzelpartien.

Bei den Damen siegte Florentine Schöffski gegen die ehemalige Bundesligaspielerin Lisa Heidenreich mit 3:1. „Das war eine überragende Vorstellung von Flo. Man hat aber auch gemerkt, dass bei Heidenreich noch ein paar Prozente fehlen“, so der Peiner Übungsleiter. Das erste Herreneinzel verlor Neuzugang Lucas Bednorsch gegen den belgischen Nationalspieler Marjn Put mit 1:3.

Die Vorentscheidung im Einzel

Das zweite Herreneinzel brachte dann die Erlösung: Frank Juchim zwang seinen Gegner in nur drei Sätzen in die Knie – damit war der Auswärtssieg sicher eingetütet. Daran änderten auch die Pleite im Mixed (2:3) nichts mehr. „Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Wir haben uns den Sieg vollkommen verdient“, sagt Brandes abschließend. Direkt nach dem Spiel ging es für die Peiner weiter nach Bonn, dort wurde genächtigt und am Folgetag wartete das zweite Saisonspiel.

1. BC Beuel II – VfB/SC Peine 3:4.

Der deutlich ersatzgeschwächte Gegner verzichtete aufgrund der Corona-Krise auf den Einflug von ausländischen Spielern. Das spielte dem Gast aus Peine definitiv in die Karten – fehlte doch nur Larina Tornow beim VfB/SC. Die Partie startete mit der perfekten Ausbeute aus den Doppeln: Gredner/Bednorsch schickten ihre Kontrahenten mit 3:0 nach Hause. Das zweite Herrendoppel überraschte dann selbst Coach Brandes. „Die beiden Gegner sind sehr gute Einzelspieler, aber unsere Doppelschläge haben sie dann aus dem Konzept gebracht und Niklas König und Mirco Ewert konnten das Spiel mit 3:1 gewinnen.“ Das Damendoppel siegte auch lockerleicht mit 3:0 – der Sieg war danach schon nahezu sicher.

Bednorsch verlor anschließend auch sein zweites Einzel des Wochenende gegen einen überragend aufspielenden Srayas Vasudevan mit 1:3. „Der hatte sehr gute Schnittbälle drauf, das war keine leichte Aufgabe für Lucas“, analysiert Brandes.

Einziger Wermutstropfen an diesem Tag war die nicht vorhandene Galligkeit des VfB/SC noch ein Spiel mehr zu gewinnen und so dem Gegner auch den einen Punkt zu klauen. Nach dem 3:1-Sieg von Florentine Schöffski war das Duell gelaufen – Peine stand als Sieger fest. Allerdings verloren in der Folge sowohl Juchim sein Einzel, als auch Gredner/Gredner ihr Mixed. „Dennoch bin ich mit beiden Spielen sehr zufrieden. Es fällt auf, dass wir in der Breite besser aufgestellt sind und nun haben wir die ersten Punkte gegen den Abstieg gesammelt“, sagt Brandes mit abschließenden Worten.

VfB/SC: Lucas Gredner, Bednorsch, Cordes, Laura Gredner, König, Ewert, Schöffski, Juchim.