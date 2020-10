Die Gastgeber lassen Lafferde keinen Spielraum

Durch die Rückkehr ihres ersten Teams von der Handball-Oberliga in die Dritteliga, will MTV Braunschweig II seinerseits schnell zurück in die Oberliga. Mit diesem Anspruch sind sie in die Saison gestartet und haben dem MTV Groß Lafferde direkt eine vernichtenden Niederlage zugefügt. Braunschweig steht damit an der Tabellenspitze, während Lafferde sich am Ende wiederfindet.

MTV Braunschweig II – MTV Groß Lafferde 40:25 (21:14).

Nach der Niederlage in Hildesheim ahnte Co-Trainer und Abteilungsleiter Steffen Slabon bereits, dass es mit solch einer Leistung in Braunschweig sehr schwer werden würde. Und er hatte recht, denn eine Leistungssteigerung blieb aus. Daher gab es auch bei der Drittligareserve nichts zu holen und die Lafferder mussten mit einer heftigen Niederlage im Gepäck die Heimreise antreten. „Man kann gegen die auf jeder Position stark besetzte Truppe durchaus verlieren, allerdings sind 40 Gegentore definitiv zu viel“, zeigte sich Slabon enttäuscht.

Dabei starteten die Lafferder gut in die Partie und konnten sogar durch Jan-Bennet Kanning in der 16. Minute mit 10:9 in Führung gehen. In dieser Phase stand die ungewohnte 5:1-Abwehr sehr gut und der Angriff konnte leichte Tore über die erste und zweite Welle erzielen. Doch danach gab es bei den Gästen einen Einbruch durch etliche Fehler. Braunschweig nahm die Einladung dankend an und nutzte dies zu einem 9:1-Lauf, weil die Toptorjäger Lars Körner und Folke Smith nicht zu halten waren. Beim Stand von 21:14 ging es in die Halbzeitpause.

Im zweiten Durchgang nahm das ungleiche Spiel seinen Fortgang. Die Gastgeber gingen weiterhin hohes Tempo, bestraften jeden Fehler der Lafferder und entschieden die Partie schnell, als Smith mit seinen Toren auf 23:14 erhöhte.

Lafferder gab sich nun geschlagen. Einzig Rückraumspieler Christian Preen, trotz Achillessehnen-Problemen, und der junge Niklas Zellmann aus der zweiten Mannschaft wehrten sich. „Am Ende muss man sagen, dass Braunschweig derzeit nicht unser Maßstab ist. Die sind sehr gut eingespielt und machen über 60 Minuten permanent Druck“, so Slabon, der froh ist, dass der MTV nun eine zweiwöchige Pause hat, in der die Mannschaft an den Fehlern arbeiten will. Nach der Pause wird sich auch das Lazarett lichten, was Trainer Dennis Bühn wieder mehr Möglichkeiten in Abwehr und Angriff gibt.

MTV: Peinz, Hagedorn, Gutzeit – Mrasek (8), Kanning (6/1), H. Frühling, Schröder, Büüs (1), Winkler (3), Zellmann, Brunke (3), Preen (4/1), Waschke (1), Tillack.