Den ersten Härtetest bestehen: Die Vikings wollen gegen Hannover jubeln

Die lange Spielpause der Vallstedt Vechelde Vikings in der Regionalliga ist vorerst vorbei – wenn nichts mehr dazwischen kommt. Für das Heimspiel der Volleyballer gegen den GfL Hannover sind allerdings keine Zuschauer zugelassen. „Das ist natürlich mehr als schade, lässt sich aber leider nicht ändern“, sagt Vikings-Kapitän Torben Paetzold dazu. Als Ersatz wird es aber den gewohnten Internet-Livestream auf twitch.tv/vvvikingsvolleyball geben. Und das professioneller denn je, schließlich hatten die Verantwortlichen genug Zeit, um sich fortzubilden.

Vom Sportlichen erhoffen sich die Vikings den nächsten Sieg. Die Woche über wurden im Training viel spielnahe Aktionen einstudiert. Ein kleines Manko gab es dennoch: Die Vechelder Halle war durch die Herbstferien weiterhin geschlossen, das Team musste in andere Hallen in der Region ausweichen. „Wir wollten einfach im Rhythmus bleiben, schließlich ist uns der Start verdammt gut gelungen“, berichtet der Vikings-Kapitän zur Trainingssituation. Zum Saisonbeginn holten die Vikings in zwei Spielen die volle Punktzahl und gaben bislang keinen Satz ab.

Die Spiele gegen Hildesheim und Osnabrück wurden abgesagt, im Oktober konnten die Vikings noch kein Spiel bestreiten. Gegen Hannover soll es nun ernst werden: Mit dem GfL haben sie den aktuellen Tabellenzweiten, der drei seiner bisher vier Duelle gewinnen konnte, vor der Brust. „Das wird der erste Gradmesser in dieser Saison für uns. Die Jungs haben eine richtig gute Qualität“, vermutet Paetzold.

Hannover sei eine disziplinierte Mannschaft mit starker Defensivarbeit und einem überragenden Libero. Allerdings haben die Vikings gute Erinnerungen an den kommenden Gegner. Das jüngste Heimspiel gegen Hannover gewannen die Vikings mit 3:1. Obacht sollte dennoch geboten sein, denn als Gast beim GfL ging die höchstspielende Peiner Mannschaft mit 0:3 baden. „Wir kenne die Hannoveraner sehr gut und wissen um ihre Stärken“, so Paetzold.

Der große Konkurrent aus der Nachbarschaft machte es vor zwei Wochen vor: Salzgitter schlug den GfL in eigener Halle mit 3:1. Die Vikings wollen es ihnen nun nachmachen. „Ich bin sehr optimistisch, dass wir auch in diesem Duell die volle Punkteausbeute einfahren können. Wir müssen möglichst wenig Eigenfehler machen und von Beginn an hellwach sein, dann rechne ich uns sehr gute Chancen aus.“

Bei diesem Unterfangen werden den Vikings weiterhin Oliver Wendt, der eine Verletzung an der Achillessehne hat, und vermutlich auch Maximilian Sonnenberg fehlen. „Wir werden aber mit 13 Mann in der Halle sein und alles rausholen, was möglich ist“, verspricht der Vallstedter Kapitän mit abschließenden Worten.