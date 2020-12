Marco Stantscheff wird zum Lebensretter

Fußballer müssen nicht nur auf dem Platz eine Vorbildfunktion erfüllen, sondern sind auch neben dem Platz als Privatperson gefordert. Das Beispiel Marco Stantscheff ist dabei ein ganz Besonderes. Der Spieler der zweiten Herrenmannschaft von Arminia Vechelde wurde durch seine Stammzellenspende, vor kurzer Zeit, zum Lebensretter für eine lebensbedrohte Amerikanerin. „Erst einmal lief das Sportjahr für uns als Mannschaft sehr gut. Wir sind aus der Kreisklasse in die Kreisliga aufgestiegen und stehen dort nun auf dem dritten Tabellenplatz. Besser geht es natürlich immer, aber ich bin definitiv zufrieden“, zieht Stantscheff sein Fazit zur bisherigen Saison.

Die Stammzellenspende

Die Geschichte beginnt 2017 an einem Blutspendetag in der Berufsschule. Dort konnten sich die Schüler auch gleichzeitig typisieren lassen und so mit einer Knochenmarkspende im Ernstfall Leben retten. Der Armine zögerte nicht und trug sich dafür ein. „Ein Kreuz an den jeweiligen Stellen zu setzen, tut ja niemandem weh“, war seine Einstellung zu der gesamten Situation. Die Typisierung war gute drei Jahre später schon in Vergessenheit geraten, ehe er einen Brief in seinem Briefkasten fand.

„Daraus hat sich ergeben, dass ich helfen konnte und dass die Situation sehr ernst war“, erinnert er sich. Nach einigen Tests in einer Klinik in Hannover erfolgte der Eingriff und so konnten 250 Milliliter der Flüssigkeit und 200 ml Blutplasma entnommen werden. „Für mich gab es gar keine Wahl, ich wollte das unbedingt machen. Wenn es schließlich mal einem aus meiner Familie schlecht geht, soll denen ja auch unbedingt geholfen werden.“

Positive Resonanz im Verein

Bis auf seinem Trainer wusste im Vorhinein niemand bescheid, nach der Hilfe gab es aber durchweg Lob von seinen Mitspielern und Leuten aus dem Verein. „Es gab niemanden, der die gesamte Situation nicht gut fand und ich würde es auch auf jeden Fall wieder tun“, ist sich Stantscheff sicher. Die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) hat innerhalb der Corona-Krise viele neue potenzielle Spender verloren. „Die DKMS wird bis zum Ende des Jahres keine öffentlichen Registrierungsaktionen für Blutkrebspatient durchführen“, steht auf ihrer Internetseite geschrieben. Damit brechen zukünftig auch Leute wie Stantscheff weg.