Erstes Testspiel: Oberg überzeugt sofort

190808 Fußball, Männer, Kreisliga, Fortuna Oberg - Arminia Vöhrum. in Weiß: Leonid Grigorjan in blau (v.l.): Marvin Behrens, Jan Tomalik, Jonas Siebert.

Die Peiner Fußballteams haben auch an diesem Wochenende wieder enorm viel getestet. Dabei bestätigte der TSV Schwicheldt seine bestechende Frühform, Arminia Vechelde kassierte eine deutliche, aber vermeidbare, Klatsche und Fortuna Oberg bestätigt die Bezirksligatauglichkeit.

SSV Kästorf – Arminia Vechelde 4:0 (2:0). Tore: 1:0 Brakowski (23.); 2:0/3:0 Drangmeister (36./49.); 4:0 Hajdaraj (52.).

Das Ergebnis gegen den Landesligisten aus Kästorf liest sich sehr deutlich – dabei war das Spielgeschehen zumeist sehr ausgeglichen und die Arminia hatte sogar gute Spielanteile. „Das war ein Spiel auf hohem Niveau“, sagt der Vechelder Mannschaftssprecher Tim Steinert. Vor dem 1:0 des SSV hatten die Vechelder gute Chancen auf eine eigene Führung – die Hoffnungen zerschellten jedoch immer wieder am gegnerischen Torhüter oder dem eigenen Abschlussglück. „Anstatt des 2:0 zur Halbzeit hätte es auch gut und gerne 2:2 stehen können. Das war ein Duell auf Augenhöhe“, so Steinert, der darauf verwies dass nur neue Spieler in der Startelf standen.

Anschließend wurde durchgetauscht und einige gestandene Spieler konnten nun auf dem Feld ihre Spuren hinterlassen. Nach dem Wiederanpfiff schliefen diese Arminen jedoch sofort zweimal und rannten dann einem 4:0-Rückstand hinterher. „Dann wurden mit fortlaufender Zeit die Beine schwerer und das Spiel plätscherte aus“, so Kleinert.

Fortuna Oberg – SV Adler Hämelerwald 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Rotmann (14.); 2:0 Grigorjan (48.); 2:1 Kotz (70.); 3:1 Schrader (90.).

Der Aufstieg war in der vergangenen Saison das Ziel der Fortuna – sportlich standen sie zum Abbruch der Saison unangefochten auf dem ersten Tabellenplatz. In die Bezirksliga durften sie dennoch nicht – nun testen sie aber gegen genau diese Teams aus der Liga. „Wir wollen sehen, ob wir gegen die Mannschaften schon jetzt mithalten können“, sagt Obergs Trainer Hubert Meyer. Nach seinem schweren Kreuzbandriss aus der Saison 19/20 kehrt Top-Stürmer Roma Rotmann langsam zurück zur Bestform. Das 1:0 schloss er eiskalt ab und brachte Oberg auf die Siegerstraße. „Er ist wieder voll da und hilft der Mannschaft enorm weiter“, berichtet Meyer. Anschließend riss die Zielstrebigkeit der Oberger nicht, die Chancenverwertung allerdings schon.

Reihenweise wurden beste Einschussmöglichkeiten vergeben und das 1:0 in die Pause mitgenommen. Nach Wiederbeginn erzielten die Hausherren das frühe 2:0, welches das Spiel nahezu entschied. „Wir haben auch nach dem 2:1 nicht nachgelassen und zum Schluss noch einen Treffer nachgelegt. Mit der Leistung bin ich sehr zufrieden.“

TSV RW Schwicheldt – TSV Clauen/Soßmar 5:0 (2:0). Tore: 1:0 Edeler (32.); 2:0 Müller (37.); 3:0 Rieger (61.); 4:0 Winkler (78.); 5:0 Müller (80.).

Schwicheldt zieht weiter durch: Drei Testspiele und ein Torverhältnis von 35:0 stehen auf dem Leistungsnachweis der Spieler. „Das ist wirklich sehr gut, was wir momentan spielen“, sagt Schwicheldts Trainer Tobias Dreyer. Gegen einen schwer zu bespielenden Gegner aus der Kreisklasse war das Tempo in den Aktionen entscheidend. Dabei hatte der TSV Clauen/Soßmar allerdings auch gute Abschlussmöglichkeiten und hätte gut und gerne einnetzen können.

In der 25. Minute wurde aufgrund der anhaltenden Hitze eine Trinkpause eingelegt. Danach kontrollierten die Hausherren das Spielgeschehen und verdienten sich die 2:0-Pausenführung. Im zweiten Spielabschnitt passte weiterhin der offensive Anteil des Kreisligisten, aber auch die wichtige Arbeit in der Defensive wurde nicht vernachlässigt. „Mir hat gefallen, dass das Rückzugsverhalten bei den Jungs sehr gut geklappt hat. Darauf werden wir aufbauen“, analysiert Dreyer.

SV Herta Equord – TSV Limmer 1:5 (1:2). Tore: 0:1 Dudek (5.); 1:1 Kulovic (22.); 1:2 Biber (41.); 1:3 Galley (54.); 1:4 Kupsch (77.); 1:5 Scholochow (85.).

Der erste Test für den Peiner Kreisligisten aus Equord wurde zu einer schweren Angelegenheit. Nachdem man in der Anfangsphase den 1:1-Ausgleich erzielte, brach das Spiel danach ein. „Wir wollten einfach nur wieder ein Spiel absolvieren und die Vorfreude auf den Ligabetrieb wecken“, berichtet Coach Stephan Klemke. Das Ergebnis sei von Anfang an zweitrangig gewesen. Dennoch konnten die Hertaner bis zur 70. Spielminute adäquat mithalten, anschließend ging nicht mehr viel. „Was ich aus diesem Test mitnehme ist, dass das Verteidigen bereits sehr gut funktioniert hat. In der Offensive ist noch deutlich Luft nach oben.“

SSV Plockhorst – Viktoria Ölsburg 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Bauer (12.); 1:1 Krasnic (90.).

Der Klassenunterschied war vor allem in der ersten Halbzeit überhaupt nicht zu sehen. „Die Ölsburger haben eine klasse Mannschaft und stehen voll im Saft“, sagt SSV-Coach Lukas Schulze. Die Plockhorster waren phasenweise überfordert und gingen zur Pause sogar, laut Schulze, verdient in Rückstand. Nach der Pause und der passenden Ansprache kamen die Gastgeber galliger aus der Kabine und bestimmten das Spielgeschehen, lediglich das Tor fehlte bis in die Nachspielzeit. „Am Ende haben wir uns das Unentschieden verdient und das geht auch so in Ordnung.“

