Neuer Mittelblocker: Julian Mann kurbelt Konkurrenzkampf an

Vallstedt. Die Vallstedt Vechelde Vikings feilen aktuell am Kader für die neue Volleyball-Regionalligasaison. Mit Julian Mann kommt ein bekanntes Gesicht und Beachpartner von Co-Kapitän Oliver Wendt zu den ambitionierten Peinern.

Die neue Saison soll, laut Angaben des Nordwestdeutschen-Volleyballverbands (NWVV), erst am 25. September starten. Die Regionalliga wurde in zwei Sechser-Staffeln unterteilt. Die Vikings müssen zum Start der Spielzeit nach Northeim reisen. Dafür rüsten sie sich momentan auf, auch wenn noch kein Mannschaftstraining in der Halle stattgefunden hat. Auf der Position des Mittelblocks wird Hannes Wichmann für die Saison 21/22 fraglich, dafür rückt Julian Mann nach. „Julian ist ein super Typ und bringt noch mal mehr Stimmung in die Truppe“, berichtet Wendt. Doch warum kommt Mann nun zu den Vikings? Der MTV Gamsen, bei dem Mann der Kapitän war, konnte für die kommende Saison keine Mannschaft melden – zu viele Spieler haben abgesagt. Dementsprechend musste sich Mann eine neue Stelle suchen, die er nun bei den Vikings gefunden hat. „Er ist auf jeden Fall die Verstärkung, die wir für die kommenden Aufgaben gebraucht haben“, schwärmt Wendt von seinem langjährigen Beach-Partner. Seit einigen Jahren spielen die Beiden schon auf Turnieren zusammen und auch das dürfte Mann von einem Wechsel überzeugt haben. Seine Stärken liegen neben seiner Führungspersönlichkeit auf jeden Fall im Block. „Viele Angriffe des Gegners kann er so direkt in eigene Punkte umwandeln“, berichtet Wendt.

Dabei sind seine Fähigkeiten in der Halle noch nicht in direkten Duellen mit den Vikings zum Vorschein gekommen – die Teams sind sich in den vergangenen Jahren immer wieder gekonnt aus dem Weg gegangen.

Der Vikings-Coach Heiko Herzberg kennt Mann jedoch noch aus Jugendzeiten bestens. „Schon damals hat er, laut Aussagen unseres Trainers, von seiner sehr guten Technik profitiert. Daraus schöpft er heute auch noch Profit“, so der Vikings-Co-Kapitän. Die Konkurrenz auf der Position des Mittelblocks ist jedoch sehr namenswert besetzt. Mit Sebastian Kaletka, Fabian Regier und Hendrik Schultze stehen gestandene Spieler auf dieser Position zur Verfügung.

„Julian wird seine Rolle im Team schon finden, da bin ich mir ganz sicher“, wirft Wendt einen Blick in die Glaskugel. In der Regionalliga-Saison wollen die Vallstedter wieder oben angreifen und eine gute Rolle um den Aufstieg in die dritte Liga spielen.

