Dopatka gewinnt mit ihrer Stute My Joyousness eine L-Dressur

Lea Sophie Dopatka vom Reit- und Fahrverein Wipshausen sammelte mit ihren Ponys Betzi und My Joyousness F, genannt „Joyny“, auf einem Dressurturnier in Adelebsen bei Göttingen gute Wertnoten. Unter anderem holte sie ihren ersten L-Sieg.

Am frühen Morgen ging es Dopatka und Betzi als Starterpaar in der Qualifikationsrunde für den Mini-Master-Cup los. Wie ihr Verein berichtet, zeigten die beiden eine schöne und gut gerittene Runde, welche die Richter mit einer Note von 8,2 bedachten. Mit Joyny ritt Dopatka ebenfalls diese Prüfung und erhielt eine 7,6. Am Ende hieß es dann Platz 1 für Betzi und Platz 2, punktgleich mit Jolina Bruns und Luna aus Hankensbüttel, für Joyny. Durch den Sieg hat sich Dopatka für das Finale des Cups Ende September in Bettenrode qualifiziert.

Nach diesem Erfolg ging es mit Betzi – erneut als erster Starter – in die L-Dressur. Durch einige Abzüge aufgrund von Ungehorsamkeit stand am Ende eine 7,8 als Note, Platz 3.

Damit zeigte sich Dopatka zufrieden, konnte sie die Wertung bei der Runde mit Joyny doch noch verbessern: 8,5. Eine Traumnote, kommentiert der RFV Wipshausen. Die beiden gewannen die Prüfung und Dopatka holte ihren ersten L-Sieg. Lea ist unglaublich stolz auf die beiden Ponys und freut sich sehr über ihren Erfolg.

