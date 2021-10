Die Schlusslichter stehen bereits fest

Die kurze und unbeständige Saison neigt sich langsam dem Ende. In Staffel A spielten die Pfeile und Adenstedt bereits ihr vorletztes Spiel, die anderen haben noch zwei vor sich. Ebenso in Staffel B, hier traten Bülten und Edemissen bereits zum vorletzten Mal an. Wipshausen und Marathon kämpfen um die Vorherrschaft in Staffel A, die Adler und Clauen/Soßmar in Staffel B. So gut wie klar hingegen sind mit diesem Spieltag die Tabellenenden: In Staffel A verliert Blumenhagen das Kellerduell und ist abgehängt. In Staffel B bleibt Rosenthal/Schwicheldt ohne Erfolg.

Staffel A

SG Adenstedt – TSV Marathon Peine 2:3 (0:0). Tore: 1:0 Hüller (60.); 1:1, 2:3 Khudeda (67., 89.); 1:2 Lieckfieldt (72.); 2:2 Riedel (83.)

Adenstedt beschert Marathon das knappste Spiel bisher. Erst in der 89. Minute fällt der Siegtreffer der Staffelfavoriten. „Das ist natürlich sehr bitter“, sagt Adenstedt-Trainer Markus Winkler. Seine Strategie, hinten zu mauern, geht zuerst auf. „Die Jungs standen schön kompakt und haben nichts zugelassen.“ Bis kurz vor Schluss sieht es aus, als könnte Adenstedt als erstes gegen Marathon punkten. „Leider ist es dann etwas dumm gelaufen. Das 2:3 war ein Elfmeter, der vermeidbar gewesen wäre“, bedauert Winkler. Besonders unglücklich: Erst letzte Woche rauschte die Mannschaft in letzter Spielminute an zwei Punkten vorbei, hier durch einen späten Ausgleichstreffer.

FC Pfeil Broistedt – TSV Wipshausen 0:4 (0:2). Tore: 0:1 Filbrandt (41.); 0:2 Wesche (45+1.); 0:3 Reinecke (62.); 0:4 Müller (71.)

Für die Pfeile war die spielstarke Wipshausen-Elf eine Nummer zu hoch. „Es ist eine Top-Mannschaft“, lobt Trainer Torsten Falk seine Gegner, „einige von ihnen spielen zu gut für die Kreisklasse.“ Trotzdem behauptet sich seine Truppe zunächst gut. Erst am Ende der ersten Halbzeit rutschen die ersten Wipshausener durch. „Die Gegentore vor der Pause waren etwas ärgerlich. Wer weiß, wie das Spiel sonst noch gelaufen wäre“, meint Falk. Nichtsdestotrotz: „Es war ein faires Spiel und das Ergebnis ist, auch in der Höhe, in Ordnung.“

SV Germania Blumenhagen – TSV Eintracht Essinghausen 1:2 (1:0). Tore: 1:0 Tschapke (45+2.); 1:1 Brandt (82.); 1:2 Berendt (85.)

Blumenhagen bleibt im Kellerduell ohne Punkte. Das Spiel der Letztplatzierten verläuft ausgeglichen. „Wir haben Essinghausen das Spiel machen lassen, aber keine Chancen zugelassen“, erklärt Coach Patrick Tschapke. In der ersten Halbzeit geht Blumenhagen sogar in Führung. „Leider haben wir das Spiel später aus der Hand gegeben“, so Tschapke, „eine rote Karte war dabei ausschlaggebend.“ Essinghausen dreht das Spiel und sammelt seinen ersten Sieg. Tschapke blickt zum Aufholen lieber in die Rückrunde: „Wir hoffen natürlich, noch etwas machen zu können in den letzten beiden Spielen. Aber bessere Chancen haben wir in der Rückrunde, wenn unsere Personalprobleme hoffentlich besser sind.“

Staffel B

TSV Eintracht Edemissen II – SV Viktoria Woltwiesche II 1:7 (0:4). Tore: 0:1, 0:4 Mach (21., 43.); 0:2 Motzko (25.); 0:3 Mühl (30.); 0:5 Kuhnert (53. ET); 0:6 Küper (61.); 1:6 Langeheine (87.); 1:7 Drescher (89.)

Das Duell der Zweitmannschaften sah im Vorhinein ausgeglichen aus. Jetzt sagt Edemissen-Trainer Michael Rothe: „Wir können froh sein, dass es nicht noch höher geworden ist.“ Der Coach ist unzufrieden mit seiner Mannschaft: „Es ist eine indiskutable Leistung. Wir haben gar nicht zusammengespielt.“ Seine Erklärung: „Einstellungssache. Das Spiel in Handorf hat uns vielleicht noch mitgenommen.“

SG Rosenthal/Schwicheldt – MTV Wedtlenstedt 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Di-Nunno (72.); 0:2 Böhm (90+2.)

Trotz der Niederlage ist SG-Trainer Markus Puschmann zufrieden mit seiner Truppe: „Wir haben guten Fußball gespielt. Das Spiel sah nach einem typischen 0:0 aus.“ Die Tabellenletzten hätten die Punkte dabei dringend gebraucht. In der ersten Halbzeit spielen sie einige Chancen heraus, kommen aber nicht zum Treffer. „Es war die ganze Zeit klar: Wer ein Tor schießt, gewinnt“, meint Puschmann. Dieses Tor schießt in der zweiten Halbzeit dann Wedtlenstedt durch einen Freistoß. Das zweite Tor fällt, als die Gastgeber ihr Spiel am Ende öffnen. „Wir haben nochmal alles probiert und dadurch diesen zweiten Treffer bekommen“, so Puschmann. Die Enttäuschung hält sich in Grenzen: „Die Punkte wären gut für die Moral gewesen. Aber es ist auch gut, dass wir dicht dran waren. Genauso müssen wir weiterspielen.“

TSV Clauen/Soßmar – BSC Bülten 3:2 (2:1). Tore: 1:0 Rehwagen (1.); 1:1 Bäthge (33.); 2:1, 3:2 Frenzel (44., 79.); 2:2 Frühling (51.)

Clauen/Soßmar bestätigt seine Rolle als Tabellenspitze. „Es war wie erwartet ein schwieriges Spiel, aber wir haben im Endeffekt verdient gewonnen“, bilanziert Trainer Sebastian Schütz. Bülten ist nach seiner Negativserie zu Saisonbeginn wieder ein brandgefährlicher Gegner. „Wir haben die Mannschaft zu keinem Zeitpunkt, vor allem in den ersten 45 Minuten, komplett im Griff gehabt. Patrik Frühling ist uns viel davongelaufen“, berichtet Schütz. Trotzdem setzt sich der TSV schlussendlich durch. „In den letzten 20 Minuten war Bülten nicht mehr in unserem Strafraum“, sagt Schütz. Damit gewinnt seine Mannschaft ihr viertes Spiel in Folge und bleibt, wenn auch mit einem Spiel mehr, Erster vor den Adlern.

SSV Plockhorst – Adler Handorf 1:3 (1:2). Tore: 0:1 Letizia (7.); 0:2 Ramp (17.); 1:2 Seidel (22.); 1:3 Voges (90+1.)

Plockhorst kann sich nicht aus seiner Negativserie befreien. In der Vorsaison noch Zweiter, verlieren sie gegen die Adler ihr drittes Spiel in Folge. Die Adler hingegen gewinnen zum dritten Mal und sichern damit ihren zweiten Platz. Nur das obligatorische Unentschieden am ersten Spieltag sowie ein abgebrochenes Spiel gegen Wedtlenstedt krümmt die Bilanz der Staffelfavoriten.

