Broistedt schafft den Ausgleich auf 2:2

Peine. An der Spitze der beiden Kreisliga-Staffeln der Fußballer gibt es wenig Überraschungen. Sowohl Oberg als auch Sonnenberg führen ihre Staffeln an.

An der Spitze der beiden Kreisliga-Staffeln der Fußballer gibt es wenig Überraschungen. Sowohl Oberg als auch Sonnenberg führe ihre Staffel an. Mit einem Sieg über Münstedts Fußballer kann der SV Bosporus Peine einen Platz gut machen.

Staffel A

Fortuna Oberg – TSV Wendezelle II 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Grigorjan (2.), 2:0 Reulecke (55.), 3:0 Stephan (77.).

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Noch als sich die Gäste sortierten, gelang Fortuna der erste Treffer. „Danach dachten wir, es läuft. Aber so einfach hat Wendezelle es uns nicht gemacht“, berichtet Hubert Meyer, Obergs Trainer. Das Spiel fand fast nur in der Wendezeller-Hälfte statt, doch Tore fielen nicht. Der TSV, der von Henrik Rautmann als Trainer begleitet wurde, mauerte sich gegen Obergs Offensive ein. „Wir haben uns, mal wieder, mit der Chancenverwertung schwer getan. Oft genug stand der Wendezeller Torwart im Weg und konnte den Ball einfach aufnehmen“, so Meyer, nach dessen Ansicht es zur Halbzeit bereits 5:0 hätte stehen müssen.

TSV Münstedt – Bosporus Peine 0:5 (0:1). Tore: 0:1 Koc (10.), 0:2/0:3 C. Kocak (69./71.), 0:4 Kaya (73.), 0:5 E. Kocak (77.).

Als Staffel-Schlusslicht hielt Münstedt über weite Strecken des Spiels gegen die überlegenen Gäste aus Peine gut mit. Bis zur 69. Minute konnten diese ihr glückliches 0:1 aus der ersten Halbzeit nicht weiter ausbauen, obwohl Münstedt nur zwölf Mann aufbieten konnte und entsprechend energiesparend und vorsichtig agierte. Doch nach dem zweiten Treffer war die Gegenwehr des TSV gebrochen, Bosporus eröffnete das Torwandschießen.

TSV Eintr. Edemissen – Arminia Vechelde II 4:0 (0:0). Tore: 1:0 Steinborn (74.), 2:0 Hoyer (76.), 3:0 Laufer (78.), 4:0 Wollherr (91.).

Trainer Dennis Angerstein ist glücklich, dass die Punkte daheim geblieben sind, „aber an unserer Chancenverwertung müssen wir noch arbeiten“, resümiert er. Gerade in der ersten Halbzeit hätte seine Mannschaft zu viele Chancen ungenutzt verstreichen lassen. Gleichzeitig hielt Vecheldes Torwart Tom Gestwa gut. In der zweiten Halbzeit präsentierten sich die Hausherren besser und erhöhten den Druck. Nachdem der Armine Felix Poser in der 70. Minute eine gelb-rote Karte erhielt, nutzte Edemissen die Lücken besser. Vier Treffer ohne Gegentor brachten den Sieg.

Staffel B

SV Lengede II – Pfeil Broistedt 2:2 (2:0). Tore: 1:0/2:0 Didzoleit (5./27.), 2:1 Casavecchia (69.), 2:2 Mazreku (84.).

Eigentlich hatte Lengedes Reserve die Führung schon früh gesichert, doch sie reichte nicht aus, um Broistedt komplett zu stoppen. die Pfeile erzwangen noch den Ausgleich.

RW Schwicheldt – TB Bortfeld 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Löwe (44.), 1:1 Olbrich (65.), 1:2 Löwe (94.).

Gegen die tiefstehenden Bortfelder fehlte es den Rot-Weißen an Ideen. „Wir haben uns sehr schwer getan und dann auch noch das ausgleichende 1:1 aus den Händen gegeben“, klagt RW-Coach Tobias Dreyer. Nach dem Ausgleich wollte sein Team eigentlich die Führung in Anspruch nehmen, doch aus einer denkbar knappen Situation in der Nachspielzeit – Rene Rieger traf nur den Pfosten – gelang Bortfeld der abschließende zweite Treffer. Das beide Tore aus Kontersituationen fielen, sei sehr ärgerlich. „Das werden wir wohl im Training aufarbeiten. Außerdem müssen wir kreative Ideen entwickeln, um passive Gegner besser zu knacken.“

TSV Eixe – TSV Sonnenberg 2:3 (1:1). Tore: 1:0 Barisch (17.), 1:1 F. Müller (33.), 1:2 Falb (53.), 1:3 Stolecki (74.), 2:3 Proest (93.). Vorkomnisse: Rote Karten für Eixe und Sonnenberg in der 34.

Das es ein hart umkämpftes Spiel werden würde, stand von Anfang an fest. Wie hart tatsächlich, zeigte sich erst nach dem 1:1: Bei einem Tumult vor dem Eixer Tor soll es laut Augenzeugen zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Florian Falb und Masoud Osman sahen daraufhin Rot und mussten vom Platz. Die erste Halbzeit war mehrere Minuten unterbrochen, um die Situation zu klären. In der zweiten Halbzeit zog der Unparteiische noch mehrfach Gelb – für beide Teams. Aber nur Sonnenberg traf noch ins Tor.

Herta Equord – VfL Woltorf 0:3 (0:0). Tore: 0:1 Wiegmann (60.), 0:2 Exner (63), 0:3 Smolka (92.).

Ein Satz mit X für Equord – das war nix. In der ersten, relativ ausgeglichenen Halbzeit hatten die Gastgeber die Chance sich mit einem Elfmeter in Führung zu bringen, doch der Ball ging links unten am Pfosten vorbei. Nach der Pause beendete dann ein Woltorfer-Kopfballtor nach einem Einwurf im 16er den torlosen Zwischenstand. „Direkt danach spielte Woltorf uns gut aus und schafft das 0:2“, berichtet Herta-Coach Stephan Klemke, „da war der Drops eigentlich schon gelutscht.“ Wenig später musste Equord-Spieler Alexander Koch nach zwei Foulspielen den Platz mit Gelb-Rot verlassen. In der Nachspielzeit baute Woltorf den Vorsprung mit einem Elfmeter-Tor weiter aus.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de