Gegen Hainberg den Umschwung schaffen

Für den SV Lengede steht der nächste Härtetest in der Fußball-Landesliga auf dem Programm. Gegen den SC Hainberg tat man sich in der Vergangenheit schon des öfteren sehr schwer, nun soll mit dem nötigen Selbstvertrauen und einer gehörigen Menge Frust aus dem Spiel gegen Eintracht Braunschweig II, welches mit 0:2 verloren wurde, der Heimdreier geholt werden. Dazu sprach die Lokalsportredaktion mit dem Kapitän des SVL, Klaas Gatermann.

Klaas, wie habt ihr das Spiel gegen die Reserve der Braunschweiger Eintracht verarbeitet?

Wir haben da die ersten 15 Minuten ein sehr gutes Spiel gespielt. Danach haben wir den Fokus verloren und uns selbst um den Sieg gebracht. Unser Trainer, Kai Olzem, hat uns am Dienstag beim Training auch die passende Ansprache dazu gegeben – ich denke, dass das in den Köpfen von uns angekommen ist und wir das Gesagte jetzt nur noch umsetzen müssen.

Was erwartest du für ein Spiel gegen Hainberg, die knapp vor der Abstiegszone stehen?

Wir stellen uns darauf ein, dass die sehr defensiv agieren werden. Daher werden wir automatisch viel Ballbesitz haben, mit dem wir dann etwas anfangen müssen. Ich denke aber schon, dass wir alle gemeinsam den Umschwung nach dem schwachen Spiel am letzten Sonntag schaffen wollen.

In der Vergangenheit waren es zumeist die Spiele gegen vermeintliche Underdogs, die der SVL verloren hat. Ist das in diesem Jahr auch möglich?

Ja es stimmt, dass wir in der vergangenen Saison gegen schwächere Teams oft gescheitert sind und dabei nicht überzeugen konnten. Sicherlich ist das auch in diesem Jahr möglich – in dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Wenn wir unseren dominanten Spielstil durchdrücken können, dann wir es für die Gegner aber immer schwer gegen uns zu punkten. Schaffen wir das jedoch nicht, dann kann es wie gegen Bad Harzburg am ersten Spieltag laufen. Da haben wir mit 1:2 verloren und einen schlechten Start in die Saison hingelegt.

Nach diesem Spiel gegen Bad Harzburg habt ihr eine Siegesserie von fünf Spielen hingelegt. Besonders die Defensive wirkte enorm sicher dabei, was zeichnet diesen Mannschaftsteil momentan aus?

Ich würde sagen, dass die Viererkette am längsten in der Mannschaft zusammenspielt. Außerdem stimmt die Absprache zwischen und vier und den Mittelfeldspielern absolut, was es noch mal einfacher macht. Dann sind da noch die Sechser, die unsere Defensive enorm verstärken und uns bei engen Spielen Stabilität geben. Darum haben wir bislang auch nur neun Gegentreffer bekommen und haben eine der besten Abwehrreihen in der Landesliga.

Nun zu deiner Personalie: Wie ist es dieses Team als Kapitän aufs Feld zu führen?

Das ist immer wieder ein ganz tolles und einzigartiges Gefühl dieses Team in dem Alter schon anzuführen. Ich muss auch ehrlich sagen, dass das Team super auf meine Ansagen reagiert – es macht einfach Spaß und es ist zudem ein Riesenzeichen von Anerkennung der Trainer.

Was sind die Ziele des SVL für die restliche Saison. Ihr steht schließlich auf Platz vier und seid auch noch im Bezirkspokal dabei?

Ehrlicherweise müssen wir uns eingestehen, dass die Ziele die wir uns vor der Saison gesteckt haben, in weiter Ferne sind. Wir wollten um den Aufstieg mitspielen, haben aber jetzt schon acht Punkte Rückstand auf den Tabellenführer aus Schöningen. Zudem wird deutlich, dass die anderen Top-Teams über deutlich mehr Erfahrung verfügen als wir. Das schlägt oftmals dann doch das Talent von jungen Spielern. Auf den Start können wir trotzdem aufbauen, denn wir stehen auf Platz vier – da kann man sich sicher nicht beschweren. Ansonsten wollen wir uns als Team weiterentwickeln und geschlossen den nächsten Schritt machen.

