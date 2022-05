Vecheldes Kajolli im Interview: Alle setzen mich in Szene

Fisnik Kajolli (grünes Trikot) ist mit Abstand der beste Torjäger in der Bezirksliga-Abstiegsrunde.

Vechelde. Fisnik Kajolli führt die Torjägerliste der Abstiegsrunde in der Fußball-Bezirksliga an. Am Sonntag geht’s für die Arminen gegen Woltwiesche.