Wipshausen und Sonnenberg stehen im Pokalfinale

Die Paarung für das Endspiel um den Fußball-Kreispokal steht fest: In anderthalb Wochen treffen der Topfavorit TSV Sonnenberg und Kreisklassist TSV Wipshausen aufeinander. Während sich der Kreisligist aus Sonnenberg mit 3:0 ungefährdet gegen den TSV Eixe durchsetzten, hatte Wipshausen gegen Grün-Weiß Vallstedt mehr Mühe.

GW Vallstedt – TSV Wipshausen 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Hendrik Filbrandt (25.), 1:1 Claas Gschwend (61.), 1:2 Marvin Kleeschätzky (80.).

Die Kreispokal-Reise von Grün-Weiß Vallstedt endet im Halbfinale. Eine schwache erste Halbzeit und einige unnötige Ballverluste in der eigenen Hälfte haben das Team aus der 3. Kreisklasse um den Lohn gebracht. „Ich kann den Jungs nichts vorwerfen, wir sind weit gekommen“, erklärte GW-Trainer Dennis Spyra, der in den ersten 35 Minuten eine gewisse Nervosität bei seinem Team bemerkt hatte.

Genau in den falschen Momenten versuchten die Vallstedter noch in ihrer eigenen Hälfte ihren Gegenspieler auszudribbeln. Den meisten Schaden richtete dies nach 25 Minuten an, als ausgerechnet Kapitän Kevin Meyer den Ball verlor. Wipshausens Hendrik Filbrandt war auf und davon, und schoss wuchtig zur Führung ein.

GW Vallstedt kommt offensiv aus der Kabine und belohnt sich mit dem Ausgleich

Es dauerte einen Moment, bis sich die Hausherren wieder berappelt hatten. Ihre offensiven Vorstöße brachten allerdings nur wenig Ertrag – die Wipshausener grätschten alles weg und ließen nur wenig zu. Erst in der 36. Minute bekamen die Grün-Weißen wieder einen Abschluss. Juri Rudi steckte den Ball glänzend auf den Linksaußen Claas Gschwend durch. Dessen erster Kontakt war allerdings nicht optimal, wodurch Wipshausens starker Keeper Steffen Ansorge ohne Probleme parierte. Ein Kopfball nach der folgenden Ecke segelte knapp über die Torlatte.

Viel offensiver kamen die Vallstedter dann aus der Kabine. Folgerichtig belohnten sich die Grün-Weißen durch Gschwend. Er behauptete den Ball nach einem hohen Pass in den Sechzehner gleich gegen zwei Wipshausener und schloss ab. Sein Volleyschuss knallte unten an den linken Innenpfosten und schlug danach oben rechts ein (61.). Es entwickelte sich ein munteres Spiel, in dem die Wipshausener in der eigenen Hälfte aber ein ums andere mal zu spät kamen und sich gelbe Karten abholten. Ab der 70. Minute bekam auch der TSV wieder mehr Kontrolle – und kam schon bald zum Siegtreffer.

2:1-Siegtor für den TSV Wipshausen wird erst nach Schiedsrichter-Diskussion gegeben

Ein Chipball kam links in den Strafraum zu Melvin Witte, der Vallstedts herauseilenden Keeper Saymund Felkl überlupfte. Ein GW-Verteidiger versuchte noch auf der Linie zu retten, Wipshausens Marvin Kleeschätzky kam dazu, und die Situation wurde unübersichtlich – der Ball war irgendwie im Tor, sprang aber auch wieder heraus. So besprach sich Schiedsrichter Silviu Horge mit seinem Linienrichter und gab schließlich den Treffer, den die Vallstedter nicht mehr ausglichen (80.).

„Wir wussten, dass das ein Kampfspiel werden würde“, erklärte Wipshausens Trainer Andreas Laurer. „Letztlich war der Wille ausschlaggebend. Jeder wollte gewinnen. Man hat das Prickeln schon bei unserer Besprechung in Wipshausen gemerkt“, sagte der TSV-Coach. „Außerdem hatten wir heute auch mal das nötige Glück.“

TSV Sonnenberg – TSV Eixe 3:0 (3:0). Tore: 1:0 Jonas Wolter (25.), 2:0 Pascal Thomsen (28.), 3:0 Eigentor Lennart Grigas (41.).

Bereits zur Pause, als die Sonnenberger mit 3:0 führten, war das Spiel entschieden. Maßgeblich daran beteiligt war Sonnenbergs neuer Spieler: Pascal Thomsen ist nun spielberechtigt, erzielte ein Tor selbst und legte die beiden anderen auf. „Danach haben wir einen Gang rausgenommen“, berichtete Sonnenbergs Trainer Andy Bresch, dessen Mannschaft bereits das Meisterschafts-Rückspiel gegen Oberg im Kopf hatte. „Wir haben nicht mehr die letzten Prozente hineingesteckt, aber das ist in Ordnung. Wir haben es souverän zu Ende gespielt“, freute sich Bresch darüber, dass es kein Gegentor mehr gab. Damit ist sein Team nur noch zwei Siege vom Double auf Kreisebene entfernt.

