Zurück in Groß Lafferde trifft der MTV 40-mal

Marcel Waschke erzielte am Wochenende in zwei Spielen insgesamt 18 Treffer für den MTV Groß Lafferde.

Mit einem Doppelspieltag beendete der MTV Groß Lafferde die Saison in der Handball-Verbandsliga. Wieder zurück an alter Wirkungsstätte am Lafferder Busch besiegte der MTV die HSG Rhumetal mit 40:32. Zwei Tage später verlor das Team mit 26:32 beim HSV Warberg/Lelm, für den es ein wichtiger Erfolg war – da dem MTV Braunschweig II am Montag der jüngste Sieg aberkannt wurde, steigt Warberg in die Oberliga auf.

MTV Groß Lafferde – HSG Rhumetal 40:32 (20:13). In den heimischen Gefilden ist der MTV eine Macht. Das unterstrichen die Mannen von Trainer Dennis Bühn vor mehr als 200 Zuschauern mit dem fünften Sieg in Folge und 40 erzielten Treffern. Und der Torreigen fing gleich mit einem 4:0-Lauf an. „Wir sind seit langem nicht mehr so gut gestartet“, freute sich Abteilungsleiter Steffen Slabon über den Start-Ziel-Sieg der Mannschaft, die sich in glänzender Spiellaune präsentierte.

Die HSG Rhumetal, die bereits länger als Absteiger feststeht, kam ab dem 1:6 besser ins Spiel und schaffte nach 16 Minuten den Anschlusstreffer zum 8:9. Dann fing sich der MTV wieder und zog davon. Zwischenzeitlich betrug der Vorsprung zehn Tore (27:17). Rhumetal versuchte alles, um die Niederlage in Grenzen zu halten und nahm sogar den Torwart für einen siebten Feldspieler heraus – mit mäßigem Erfolg, da Groß Lafferdes Keeper Arne Maushake den Ball über das gesamte Spielfeld ins leere Tor warf. „Die Mannschaft hat alles gegeben und den Gegner auf allen Positionen bearbeitet“, lobte MTV-Trainer Dennis Bühn insbesondere die Abwehrarbeit seiner Schützlinge. Außerdem hob er Marcel Waschke hervor, der einige Gegenstöße erfolgreich abschloss.

MTV Groß Lafferde: Maushake 1, Hagedorn, Gutzeit – Gerstung 5, Mrasek 9, Frühling, Büüs, Winkler 5, Slabon 1, Preen 3/2, M. Waschke 10, J. Waschke 1, Schröder 1, Burgdorff 4.

HSV Warberg/Lelm – MTV Groß Lafferde 33:26 (14:12). In Süpplingen trafen zwei Gegensätze aufeinander. Auf der einen Seite die Gastgeber, die zu dem Zeitpunkt zusammen mit Braunschweig noch um den zweiten Platz kämpften und alles in die Waagschale werfen mussten. Auf der anderen Seite der MTV, der sein Saisonziel bereits erreicht hatte. Daher schonte Dennis Bühn den Großteil seiner Mannschaft und ließ neben den angeschlagenen Spielern auch noch Lukas Bühn, Christian Preen und Sören Reuter zu Hause.

Um überhaupt eine spielfähige Mannschaft aufbieten zu können, wurden Sebastian Meyer und Arne Hansen aus der zweiten Mannschaft in den Kader berufen. „Trotzdem wollten wir den Gegner ärgern“, erklärte der Groß Lafferder Coach. Und diese Vorgabe setzte die Mannschaft um. Bis zum 20:23 in der 48. Minute lieferte der MTV dem Gastgeber einen Kampf auf Augenhöhe. In der Schlussphase fehlte den Groß Lafferdern allerdings die Kraft, nachdem Fabian Gerstung, Kevin Winkler und Niklas Zellmann während des Spiels verletzt ausgeschieden waren. „Am Ende hatte ich wenig Möglichkeiten, weil den Spielern die Körner fehlten. Doch vorher wurde all das umgesetzt, was zuvor besprochen worden ist“, stellte Dennis Bühn zufrieden fest.

MTV Groß Lafferde: Maushake, Hagedorn, Gutzeit – Mrasek 5, Gerstung 2, Frühling 3, Büüs 3, Winkler, Slabon 1, M. Waschke 8/1, J. Waschke 2, Schröder 3, A. Hansen. S. Meyer, Zellmann.

