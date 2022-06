Cara Lippold (vorne) vom MTV Vechelde absolvierte bei den Bezirksmeisterschaften in Rüningen einen Siebenkampf – ebenso wie ihre Vereinskolleginnen Laura Mecke und Nele Kramer.

Vechelde. MTV-Athletin Nele Kramer gewinnt zunächst in Fallersleben in zwei Einzeldisziplinen Gold und lässt beim Siebenkampf in Rüningen Platz 2 folgen.