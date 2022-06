Nur Siege: Groß Lafferdes E-Jugend ist Regionsmeister

Die männliche E-Jugend des MTV Groß Lafferde hat sich in dieser Saison keine einzige Niederlage erlaubt. Mit neun Siegen und 234:74 Toren hat sich das Team von Trainer Steffen Slabon für das Regions-Abschlussturnier in Vorsfelde qualifiziert – und auch dort alle drei Spiele für sich entschieden. „Die Jungs haben sich für eine tolle Saison belohnt“, freute sich Slabon über den Regionsmeister-Titel seiner Mannschaft.

In Vorsfelde traten die Groß Lafferder Handballer gegen den Gastgeber MTV sowie die Teams der HG Elm und des HSV Warberg/Lelm an. Zunächst setzte sich Lafferde gegen die HG aus Schöningen und Schöppenstedt nach 20 Minuten Spielzeit mit 18:7 durch. Ähnlich fiel das Ergebnis gegen Warberg aus: Der MTV gewann diese zweite Partie mit 18:9, wodurch sich gegen den Gastgeber ein echtes Finale eröffnete, denn auch Vorsfelde hatte seine beiden Spiele gewonnen.

Im ersten Durchgang, in dem in der E-Jugend zweimal Drei-gegen-Drei gespielt wird, entwickelte sich eine enge Angelegenheit. Beim Stand von 8:6 aus Lafferder Sicht ging es in die Pause. „Da sich im gesamten Saisonverlauf gezeigt hat, dass wir im Sechs-gegen-Sechs unsere Stärken haben, war die Zuversicht groß“, sagte MTV-Trainer Slabon, der an diesem Tag von Steffen Schoke und Niklas Zellmann vertreten wurde.

Die Lafferder legten los wie die Feuerwehr, setzten sich innerhalb kürzester Zeit deutlich ab und gewannen mit 20:6 den Titel. Nun geht es für die älteren Spieler in die D-Jugend, ein Großteil der Mannschaft bleibt jedoch noch ein weiteres Jahr zusammen.

r.

