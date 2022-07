Len Hoppenworth (von links), Jannis Gruhn sowie Jaspar und Pia Rempe wollen auch in der Bezirksklasse glänzen. Es fehlt Tom Schwickerath.

Vechelder. Der in der Kreisklasse konkurrenzlose Tischtennis-Nachwuchs von Arminia Vechelde überspringt die Kreisliga und tritt nun in der Bezirksklasse an.