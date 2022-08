Peiner Kreispokal startet mit der Qualifikationsrunde

Maris Hoffmann (in Grün) und GW Vallstedt treffen im Duell zweier ambitionierter Teams aus der 2. Kreisklasse in der ersten Pokalrunde auf den TVJ Abbensen.

Es ist der Startschuss in die Fußball-Saison auf Kreisebene – die Qualirunde für den Volksbank-BraWo-Kreispokal. Die ersten Herren-Mannschaften von 36 Vereinen aus den Kreisklassen kämpfen um einen Platz im Hauptwettbewerb, in den dann ab der nächsten Runde auch die 16 Peiner Kreisligisten einsteigen werden.

Topduell zwischen GW Vallstedt und TVJ Abbensen

Eine interessante Partie findet bereits am Sonntag um 13 Uhr statt, wenn GW Vallstedt den TVJ Abbensen zu Gast hat – beide Teams dürften in ihren Staffeln der 2. Kreisklasse den Titel anpeilen. Nach dem verpassten Finaleinzug in der abgelaufenen Saison sind die Grün-Weißen womöglich besonders motiviert.

Das erste Pflichtspiel nach einjähriger Abstinenz trägt der TSV Klein Lafferde aus, der wieder eine Mannschaft gemeldet hat. Ab 15 Uhr empfängt das Team aus der 3. Kreisklasse einen starken Gegner – zu Gast ist die Viktoria aus Ölsburg, die gerne in die 1. Kreisklasse möchte.

Keine Nachbarschaftsderbys auf dem Programm

Weite Reisen müssen zwei andere Teams aus der Gemeinde Lengede in Kauf nehmen: Kreisliga-Absteiger Pfeil Broistedt fährt gut 28 Kilometer nach Neubrück, Germania Barbecke als südlichster Teilnehmer tritt im 32 Kilometer entfernten Rietze im Peiner Nordkreis an. Und auch die Abbenser legen zum Auswärtsspiel nach Vallstedt 30 Kilometer zurück. Ohnehin gibt es in diesem Jahr nur wenige Duelle mit zwei sich räumlichen nahen Teams in der Qualifikationsrunde.

Ein Spiel findet noch nicht an diesem Wochenende statt, sondern erst am kommenden Mittwoch. Titelverteidiger TSV Wipshausen empfängt dann den Staffelkonkurrenten Bültener SC. Das liegt daran, dass die Wipshausener an diesem Sonntag (16 Uhr) gegen den TSV Wendezelle im Bezirkspokal gefordert sind. Das einzige weitere Duell mit zwei Teams aus der 1. Kreisklasse bestreiten die SG Adenstedt und der SSV Plockhorst.

Die Quali-Runde des Peiner Kreispokals

Samstag, 30. Juli, 16 Uhr:

RW Groß Gleidingen – SC United

Sonntag, 31. Juli, 13 Uhr:

GW Vallstedt – TVJ Abbensen

Sonntag, 31. Juli, 13.30 Uhr:

TSV Bodenstedt – TSV Meerdorf

Sonntag, 31. Juli, 14 Uhr:

SV Bettmar – BW Schmedenstedt

Sonntag, 31. Juli, 15 Uhr:

SV Neubrück – Pfeil Broistedt

Gadenstedt – MTV Wedtlenstedt

TuS Bierbergen – MTV Eddesse

Kl./Gr. Ilsede – Rosenthal/Schw.

SG Adenstedt – SSV Plockhorst

Takva Peine – TSV Denstorf

SG Solschen – TSV Münstedt

SpVgg Gr. Bülten – Adler Handorf

Hohenhameln – Essinghausen

Blumenhagen – Duttenstedt

Rietze-Alvesse – Germ. Barbecke

Wacker Wense – VTU Groß Ilsede

TSV Kl. Lafferde – Vikt. Ölsburg

Donnerstag, 4. August, 19 Uhr:

TSV Wipshausen – Bültener SC

