Woltwiesche II dreht Spiel beim Bültener SC

Kreis Peine. Beim Bültener SC hat Viktoria Woltwiesche II lange Probleme, feiert am Ende aber dennoch den ersten Saisonsieg in der 1. Fußball-Kreisklasse.

André Schnotale (in Blau) und Viktoria Woltwiesche II drehten das Spiel in Bülten in der Schlussphase.

Nach dem Remis gegen Wipshausen zum Auftakt der 1. Fußball-Kreisklasse hat Viktoria Woltwiesche II den ersten Sieg der neuen Saison eingefahren. An der Spitze steht allerdings Essinghausen, das mit 5:3 gegen den Nachbarn Meerdorf gewann – dicht dahinter folgen die Adler Handorf.

Bültener SC – Woltwiesche II 1:2 (0:0). Tore: 1:0 Yaman (77.), 1:1 Hoffmeister (80.), 1:2 Bruns (87.).

Es dauerte, bis die Woltwiescher in dieser Partie angekommen sind. „Nach der Trinkpause hatten wir das Spiel aber komplett in der Hand“, berichtete Viktoria-Trainer Onur Özsoy. Die Bültener konnten sich vor allem bei Keeper Torben Schur bedanken. „Der hat einen Kopfball aus zwei Metern Entfernung gehalten, das macht der so bestimmt nie wieder. Außerdem hat er einen Freistoß von Pascal Vest aus dem Winkel gekratzt“, lobte Özsoy, den Bültener Schlussmann. Der BSC nutzte seine einzige Chance zur Führung, doch in den Schlussminuten drehten Hendrik Hoffmeister (Elfmeter) und Sven Bruns mit einem Kopfball die Partie.

SSV Plockhorst – TSV Münstedt 4:1 (2:1). Tore: 1:0, 2:0 Mahler (17., 20.), 2:1 Wolochow (40.), 3:1 Nogalski (60.), 4:1 Mahler (81.).

Adler Handorf – VTU Groß Ilsede 2:1 (1:1). Tore: 0:1 Winzer (15.), 1:1 Neumann (43.), 2:1 Kirste (78.).

TSV Wipshausen – SV Teutonia Groß Lafferde II 5:0 (2:0). Tore: 1:0 Brennecke (2.), 2:0, 3:0, 4:0, Bagus (32., 47., 62.), 5:0 Rothe (75.).

Pfeil Broistedt – SG Adenstedt 5:0 (4:0). Tore: 1:0 Bartels (10.), 2:0, 3:0 von Kintzel (11., 14.), 4:0 Neubauer (23.), 5:0 Arndt (65.).

TSV Meerdorf – TSV Essinghausen 3:5 (2:4). Tore: 1:0 Püschel (9.), 2:0 Werner (16.), 2:1 Kölbel (28.), 2:2 Stankovic (35.), 2:3 Förster (39.), 2:4, 2:5 Iwers (40., 48.), 3:5 Pape (74.).

TSV Denstorf – TSV Edemissen II 7:0 (4:0). Tore: 1:0 Frania (4.), 2:0 Sug (8.), 3:0 Jasper (42.), 4:0 Sug (44.), 5:0 Bayer (49.), 6:0 Kästner (60.), 7:0 T. Thomalla (68.).

lev

